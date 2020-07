Comunicato stampa: “La Sicilia nel tratto di “Fiore”, il pittore di Ortigia”. A cura di Laura Midolo

Presso le vetrine della Sala Samonà di via Roma, a Padova, dal 16 luglio al 3 settembre 2020, sarà visibile la mostra “La Sicilia nel tratto di “Fiore”, il pittore di Ortigia”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Padova.

In mostra una ventina di opere che raccontano di Fiore e della sua terra, tele cariche di potenza cromatica ed espressiva, dove trionfa la sicilianità.

Scene di mare, barche, pesci, case assolate, elementi iconici della cultura popolare siciliana ed elementi mitici e fantastici, retaggio delle molteplici culture che in terra di Sicilia si sono sovrapposte ed intrecciate: i “turchi”, i pupi, i paladini, le regine, le sirene. Questi i temi della pittura di Roberto Sapienza in arte “Fiore”, che si caratterizza per lo stile forte e l’impronta decisa nel segno e nel colore. Anche in opere più recenti la forza cromatica e il gesto deciso nel raffigurare corpi denudati da ogni dettaglio che escono da sfondi mediterranei senza tempo portano lo spettatore in un’atmosfera da sogno.

Roberto Sapienza “Fiore” è un autodidatta, si è avvicinato alla pittura lavorando in un negozio di fiori: è lì che giorno dopo giorno la forza dei colori e il gusto delle composizioni gli sono entrate nell’anima; sono nate così le prime opere, che hanno subito incontrato l’interesse del pubblico.

L’artista vive e lavora sul lungomare di levante ad Ortigia, una porta-finestra sul mare di Siracusa, fonte di ispirazione del suo universo pittorico.

La mostra è visibile dall’esterno della Galleria grazie ad un’apposita illuminazione.

Info:

Sala Samonà, via Roma, 57

16 luglio – 3 settembre 2020

cell. 339 3279148 – email [email protected]

cell. 351 9191547 – email [email protected]

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)