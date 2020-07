FASE3: FORMAZIONE IN AGRICOLTURA SU PIATTAFORMA WEB

COLDIRETTI, IN VENETO LA PATENTE PER TRATTORI ON LINE

Sono aperte le iscrizioni al corso per la patente per il trattore. Le modalità innovative della piattaforma formativa certificata permettono una frequenza on line per tutti gli operatori interessati all’aggiornamento quinquennale: le 4 ore didattiche possono essere seguite sul web secondo tempi e modi scelti dall’allievo, e, una volta completate, consentono di ottenere il relativo attestato.

I centri formativi Impresa Verde di Coldiretti accreditati nelle diverse sedi provinciali gestiscono ogni anno 9mila ore ripartite in 400 corsi di formazione coinvolgendo 7mila allievi sul territorio regionale. La specificità degli interventi è legata agli ambiti professionali in agricoltura quali primo insediamento, florovivaismo, agriturismo, fattoria didattica e sociale, piccole produzioni locali, sicurezza alimentare e sul lavoro, diversificazione, agricoltura integrata e biologica.

Accanto alle abilitazioni, vengono erogate azioni per l’acquisizione di patenti quali: forestale e fitosanitario, manutentore del verde, patente di guida trattore, mentre sul Fondo Sociale Europeo Coldiretti Veneto realizza progetti di sviluppo sui temi di maggiore interesse e attualità. Di matrice veneta è l’Accademia dei cuochi contadini, l’assistenza allo sviluppo di nuove tecnologie, la gestione dell’acqua, il tutor del giardinaggio, l’agricoltura di precisione, le nuove idee e servizi per l’agriturismo e l’ospitalità rurale, tutte iniziative che si integrano con azioni parallele per gli organi direttivi di Coldiretti e operativi Donne Impresa e Giovani Impresa.

“L’emergenza sanitaria – spiega Coldiretti Veneto – ha maturato, tra gli operatori del settore, l’esigenza e la sensibilità di migrare parte della formazione dall’aula fisica a quella virtuale, con diverse proposte alternative che, negli ultimi mesi e settimane, hanno permesso e permettono di completare e realizzare azioni a vantaggio degli imprenditori”.

Per aderire alla piattaforma cliccare su https://coldiretti.dyndevicelcms.com/it/, oppure contattando i servizi formativi delle Federazioni Coldiretti di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, i cui riferimenti sono nel sito https://formazionecoldirettiveneto.simpledo.it/.

SCARICA IL MODULO: Modulo d’iscrizione

(Coldiretti Padova)