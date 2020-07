Comunicato stampa: convenzione Busitalia Veneto – Bicincittà per sconto 20% su Bike sharing a abbonati

Proseguono le iniziative indirizzate a favorire l’utilizzo integrato di diversi mezzi di trasporto sostenibili, in un’ottica di diffusione di best practice nel settore della mobilità e per aiutare chi in questo periodo di emergenza sanitaria vuole muoversi in sicurezza, ma senza necessariamente rinchiudersi, magari da solo, nella propria auto per il quotidiano tragitto casa-lavoro.



Il vicesindaco e assessore alla mobilità di Padova Arturo Lorenzoni, sottolinea: “E’ stata attivata una convenzione tra il gruppo Ferrovie dello Stato e Bicincittà a Padova, per offrire uno sconto del 20% ai fruitori del servizio di Bike sharing che siano in possesso di un abbonamento ferroviario. E’ un bell’esempio di integrazione tra i servizi di mobilità per facilitare la vita delle persone e per promuovere la mobilità come servizio, per potersi muovere con costi contenuti senza dover utilizzare mezzi di trasporto privati. E’ la linea lungo cui si muovono tutte le città europee e che anche a Padova abbiamo sostenuto fin dall’avvio della nostra Amministrazione“.



I dettagli della convenzione:

I possessori di un abbonamento Busitalia Veneto possono beneficiare di uno sconto del 20% su tutte le tariffe del servizio di Bike sharing cittadino Goodbike Padova di Bicincittà.

La combinazione bus + tram + bicicletta è una soluzione di mobilità integrata ecologica, economica e pratica per i pendolari che utilizzano giornalmente i servizi Busitalia Veneto.

Goodbike Padova con le sue 28 stazioni Bike sharing garantiscono un servizio h24 e una enorme disponibilità di mezzi.

Last but not least sono posizionate in punti strategici vicino alle fermate di bus e tram di Busitalia Veneto.



Gli abbonati al servizio urbano possono accedere ai servizi in tre mosse:

2) abilitando la propria tessera Busitalia Veneto nell’apposita sezione del sito;

3) sbloccando la bici direttamente dalla colonnina con il proprio abbonamento.



Fino al 31 luglio, poi, gli abbonati urbani Busitalia Veneto hanno diritto a un mese di servizio Bike sharing gratuito, al termine del quale possono decidere se rinnovarlo.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)