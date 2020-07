Bando di concorso

Moduli di partecipazione

Dopo il successo di adesioni dello scorso anno con candidature da tutta Europa e l’incoronazione a vincitore del violinista Teofil Milenkovic anche quest’anno il Rotary Club Padova e l’Inner Wheel Club Padova C.A.R.F., con il patrocinio del Comune di Padova, della Provincia di Padova, dell’Università degli Studi di Padova, del Conservatorio Pollini, propongono la seconda edizione del “Premio Internazionale Claudio Scimone” per assegnare una borsa di studio il 6 settembre 2020, a due anni dalla morte del Maestro Claudio Scimone, fondatore de “I Solisti Veneti”.

Claudio Scimone è stato una figura di spicco del panorama musicale italiano e internazionale e i Club Rotary e Inner Wheel di Padova e provincia con questo Premio ne vogliono riconoscere il merito per aver contribuito, con il suo talento e il suo impegno, al bene dell’Umanità.

Il Concorso è riservato a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi nazionalità nati dopo il 31 dicembre 1997 e prevede un premio lordo complessivo di € 5.000,00, che verrà assegnato sotto forma di borsa di studio.

Era consuetudine per il Maestro Scimone dirigere un concerto dopo la “Master Class” per i giovani musicisti che ancora oggi accorrono da ogni Paese per perfezionarsi con le prime parti dell’orchestra de “I Solisti Veneti”. La dedizione del Maestro ai giovani talenti era così nobile, che egli si impegnava anche a raccogliere fondi per aiutarli fattivamente a progredire negli studi.

Il termine per l’iscrizione al “Premio”: 30 maggio 2020.

​La giuria del concorso è presieduta dal Maestro Nicola Guerini e la prof.ssa. Clementine Scimone Hoogerdoom, giurato ad honorem.

Il 6 settembre 2020 alle 21.00, all’Auditorium Pollini di Padova “I Solisti Veneti” terranno un concerto, organizzato in collaborazione con la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l’Assessorato alla Cultura, per commemorare il loro Maestro. Durante l’intervallo sarà consegnato il Premio internazionale “C. Scimone – II Edizione 2020” al vincitore.

Il programma del Concerto verrà stilato, prediligendo peculiari pagine musicali, in base allo strumento suonato dal vincitore. Sul palco del Pollini a dirigere il Concerto dedicato a Claudio Scimone ci sarà il nuovo direttore musicale dei Solisti, Giuliano Carella.

Il bando di concorso con i fac-simile per la domanda di partecipazione è anche disponibile sul sito web https://www.rotarypadova.it/.

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente a: Segreteria del Rotary Club Padova – Via San Biagio, 34 – 35121 PADOVA; Tel. e Fax +39 049 8789850; Cell. +39 328 4359560; Email: [email protected] – [email protected] .

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)