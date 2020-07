Serie A Trasferte agevoli per Juventus e Lazio

(Roma, 30 giugno 2020) – Bookies e tifosi d’accordo sull’esito: anticipano una vittoria fuori casa della Juventus (1,36) sul Genoa (9,75) e della Lazio (1,78) sul Torino (4,74).

Roma, 30 giugno 2020 – Le prime due della classe aprono gli incontri della 29esima giornata di Serie A. La Juventus (1,36) fa visita al Genoa (9,75) ancora a secco di vittorie dalla ripresa del campionato. Secondo i tifosi interpellati dal sondaggio Planetwin365, la Vecchia Signora (68%) non dovrebbe avere particolari problemi a sbarazzarsi della resistenza del Genoa (11%) e centrare la sesta vittoria consecutiva. Nell’incontro di oggi, la Juventus potrebbe ottenere la quattordicesima vittoria su ventidue partite con un solo gol di scarto (2,92) con la prima rete messa a segno da Ronaldo (2,75), già autore del gol decisivo nella partita di d’andata.

Gli uomini di Sarri scenderanno in campo conoscendo il risultato della Lazio (1,78), impegnata nell’anticipo delle 19.30 con il Torino (4,74). La squadra di Inzaghi e’ tornata al successo con la Fiorentina nel turno precedente e il 54% dei supporter confida in una nuova affermazione dei biancocelesti. Dall’altra parte, il Torino, sostenuto da appena 2 tifosi su 10, ha raccolto solamente 4 punti nelle ultime 10 partite e non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole evitare di farsi risucchiare in zona retrocessione. L’esito della partita potrebbe pendere subito a favore della Lazio che già all’andata ha calato il poker contro la squadra di Longo; gli analisti di Planetwin365 contano su un gol dei biancocelesti in entrambi i tempiu’ (2,54), mentre i granata rischiano di non chiudere in vantaggio nemmeno una frazione di gioco (1,42).

