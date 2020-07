Comunicato stampa: nuova chiusura del bar 100 x 100 in piazza dei Signori per la non osservanza delle misure di protezione contro il Covid-19

Non si fermano i controlli della Polizia Locale finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali che vincolano la gestione delle attività imprenditoriale ed il comportamento dei clienti al rispetto di prescrizioni poste a tutela della salute pubblica.

Nella serata di venerdì scorso, verso le ore 23:30, gli agenti hanno accertato che gli addetti del servizio ai tavoli del pubblico esercizio “100×100” di piazza dei Signori non indossavano correttamente i dispositivi di protezione personale, le mascherine, portandole semplicemente sottogola, così come alcuni clienti in attesa di essere serviti. Essendo onere del titolare rispettare e far rispettare le prescrizioni nell’ambito della propria attività, nel pomeriggio di ieri la Polizia Locale ha applicato nei confronti del medesimo la prevista sanzione amministrativa di 400 euro per violazione delle norme anti Covid-19, con contestuale chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. Dettagliato rapporto verrà inviato alla Regione Veneto, essendo state violate le linee guida disposte dall’Ordinanza n. 59 del 13 giugno.

Si tratta della seconda chiusura a carico del locale “100×100” per la violazione delle disposizioni di prevenzione alla diffusione del virus Covid-19; la prima chiusura era stata disposta per la mancata osservanza delle prescrizioni legate alla vendita per asporto, in coincidenza del diffondersi sui media nazionali delle immagini di assembramenti di ragazzi che festeggiavano la riduzione del “lockdown” all’esterno del locale senza rispettare il distanziamento sociale e le regole di prevenzione del possibile contagio virale.

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: “Lo ribadiamo fino in fondo: l’Amministrazione continuerà in ogni modo ad agevolare le attività produttive e commerciali con concessione di plateatici e spazi pubblici: ma siamo e saremo rigorosi nell’assicurare il controllo sull’osservanza di ogni disposizione su cui si fondi la politica di prevenzione e tutela della salute dei cittadini. I controlli della Polizia Locale sono continui e costanti e proseguiranno nei prossimi giorni sia in borghese, sia in divisa, anche ripetutamente nei confronti di quei locali già sorpresi a non prestare la dovuta attenzione alle regole di prudenza, con comportamenti che contribuiscono a ritardare la piena uscita dalla pandemia“.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)