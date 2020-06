Comunicato stampa: prove di preselezione per due maxiconcorsi

E’ una settimana importante per i concorsi banditi dal Comune di Padova. Si svolgono infatti le prove di preselezione del concorso per direttore amministrativo (lunedì dalle ore 9:00 alla Kioene Arena) e per assistente sociale (martedì, sempre dalle ore 9:00 alla Kioene Arena).



Sono due concorsi che vedono la partecipazione di un numero molto elevato di candidati.

Quello per direttore amministrativo conta 688 iscritti, dei quali 585 con preselezione (passano i primi 400) e 103 senza preselezione.

Scorrendo alcuni dati statistici relativi ai partecipanti, il maggior numero di candidati è di sesso femminile, 456 contro 232, in maggioranza con età inferiore ai 40 anni, 411 contro 277 con età uguale o superiore a 40, e per la grandissima parte residenti in Veneto, ben 554 contro i 134 provenienti da altre Regioni italiane. Le prove scritte si terranno il 29 e il 31 luglio questa volta però in Fiera.

Per il concorso di assistente sociale invece i candidati ammessi con preselezione sono 358 e 13 quelli senza preselezione, per un totale di 371 candidature.

Per questo concorso le prove scritte si terranno il 27 e 28 luglio sempre in Fiera.

Queste due procedure concorsuali sono quelle che prevedono il maggior numero di candidati, ma sono in tutto 10 i concorsi avviati in questi giorni e i cui scritti si concluderanno tutti entro luglio per un totale di 32 posti a cui si sommano 27 posti di operaio selezionati dalle liste del Centro per l’impiego.

