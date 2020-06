Reteventi Cultura Veneto 2020: pubblicato l’Avviso pubblico per la promozione del patrimonio culturale del territorio

Pur in presenza della situazione emergenziale legata al COVID-19 e rimanendo comunque aderenti al DPCM 11/06/2020 e alle linee guida indicate nell’ordinanza n. 59 del Presidente della Regione del Veneto, la Provincia di Padova intende procedere alla programmazione di RetEventi Cultura Veneto 2020, come da Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia.

L’iniziativa, giunta ormai alla sua decima edizione, mira a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e a valorizzare il territorio: grazie al connubio tra proposte artistiche e suggestioni del paesaggio naturale e antropico , si vuole proporre alla cittadinanza un macro-cartellone di offerte culturali.

L’Avviso pubblico Reteventi Cultura Veneto 2020 è rivolto ai Comuni della provincia che, collaborando strettamente tra loro e con le associazioni del territorio, si uniscono in “Reti” e condividono idee, creatività, competenze.

Tema dell’edizione 2020 è la “Cultura sostenibile”, in linea con la strategia per lo Sviluppo Sostenibile del Veneto di cui alla DGR n. 1488 del 15.10.2019, con l’obiettivo di rinnovare il sistema cultura in un ottica di orientamento alla sostenibilità.