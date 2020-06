Da luglio riaprono gli asli anche per i più piccoli.

Richiedi il bonus centri estivi con l’assistenza del Patronato Inapa di Confartigianato

Finalmente anche i bambini più piccoli possono tornare in ambienti ricreativi, stimolanti ed educativi. E godersi il mese di luglio in compagnia di amichetti ed educatrici pronte a farli divertire e a farli vivere giornate spensierate. Il tutto in massima sicurezza, ovviamente: distanziamento, ambienti costantemente sanificati e pochi bimbi per ogni maestra.

Dopo aver predisposto delle linee guida ad hoc, la Regione Veneto ha infatti autorizzato anche la riapertura delle strutture per l’infanzia che accolgono i piccolissimi, dai 0 mesi ai 6 anni di vita.

Grazie ad una nuova partnership tra Confartigianato e WelFare Insieme, che si occupa di servizi per la cura e il benessere della famiglia, è possibile iscrivere i propri figli, i propri nipoti, i figli dei propri dipendenti in centri per l’infanzia altamente qualificati. Le strutture, gestite dal Consorzio Impresa Sociale e Cooperativa Codess Sociale s.c.s. onlus, si trovano in zone centrali di Padova (Centro Infanzia ZIP, via Perù 9), Montagnana, Monselice e Sant’Elena. I centri sono in grado di ospitare, dalle 7.30 alle 16.30, circa 30 bambini (ogni singolo centro): il personale che seguirà i vostri figli è personale esperto, formato e altamente qualificato. Gli ambienti sono studiati per garantire distanze adeguate in piena sicurezza.

Data l’emergenza Covid che ha imposto adeguamenti importanti nelle strutture e nella gestione, le tariffe per l’iscrizione ai Centri estivi sono impegnative ma in linea con quanto previsto dalla Regione Veneto.

Vi ricordiamo che il Governo, con il Decreto Rilancio, ha previsto un contributo di 1000 euro a nucleo familiare per sostenere tali spese.

Il Patronato Inapa di Confartigianato è a vostra disposizione per darvi supporto nella compilazione della domanda. Basta mandare una email a: [email protected] con i vostri dati e sarete richiamati al più presto.

Per saperne di più su posti disponibili e costi centri estivi chiamare Ufficio Promozione e Sviluppo d’impresa, Stefania Frigo, tel 049 8206150, email: [email protected]

(Unione Provinciale Artigiani Padova)