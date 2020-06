Associazione Volontà di Vivere – ricerca pazienti per studio

Mappa non disponibile

Data – 23/06/2020 – 31/07/2020

Inizio: 00:00 – Fine: 23:59

Nome dell’Associazione: Ass.ne Noi e il Cancro – Volontà di Vivere

Recapito telefonico per l’evento: 049 8025069

Email: [email protected]

Sito web: www.volontadivivere.org

L’associazione Volontà di Vivere di Padova cerca pazienti oncologici di origine straniera, residenti in Veneto, da coinvolgere in un progetto nuovo che prende in esame le modalità con cui si è arrivati al percorso terapeutico.

Grazie al finanziamento ottenuto dal Fondo Otto per mille della Chiesa Valdese, l’associazione si sta infatti impegnando per il progetto “Prima la salute” con lo scopo di effettuare uno studio sulle modalità di accesso alle cure oncologiche da parte della popolazione immigrata; l’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare l’accesso alla prevenzione e alle cure, oltre che ridurre il divario esistente tra la popolazione immigrata e non.

In collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova si intendono pertanto realizzare delle interviste a pazienti, medici ed altri professionisti, utili al raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato. I risultati di tali interviste, effettuate dalla ricercatrice dott.ssa Veronica Redini, saranno elaborati e riportati su articoli scientifici e divulgativi; saranno inoltre fatti conoscere al pubblico in occasione di un convegno organizzato allo scopo.

Volontà di Vivere conta nella collaborazione delle associazioni padovano di condividere la notizia e mette a disposizione la segreteria ([email protected] – 049 8025069) come punto di riferimento sia per informazioni più approfondite sia per indirizzare chi volesse aderire al progetto.

(CSV di Padova)