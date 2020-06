SNAI Serie A Atalanta-Lazio tra Champions e scudettoGasperini se la gioca da favorito

(Milano, 22 giugno 2020 – La Dea, già in gran forma, parte in vantaggio rispetto ai biancocelesti, che vanno a caccia del primato: «1» a 2,20. Occhi puntati su Immobile, già 27 gol in campionato: la sua rete sblocca-risultato vale 5 volte la posta – A Verona, match in zona Europa League: Napoli avanti sui ragazzi di Juric.

Milano, 22 giugno 2020 – Scudetto e Champions. Bergamo diventa un crocevia fondamentale per le ambizioni di Atalanta e Lazio che, mercoledì sera, si giocano al Gewiss Stadium una grande fetta di stagione nell’incontro più importante della 27ª giornata. I bergamaschi, dopo aver travolto il Sassuolo nel recupero di ieri, puntano ad allungare la loro striscia positiva di 6 successi consecutivi e riscuotono ottimo credito dai betting analyst di Snai: il successo dell’Atalanta e’ infatti ritenuto il risultato più probabile, a 2,20, mentre il «2» biancoceleste e’ dato a 3,05 e il pareggio si gioca a 3,65. Le due squadre hanno nel reparto offensivo il loro fiore all’occhiello e così un Over 3,5 in quota a 2,35 potrebbe essere una scelta azzeccata. Il 2-1 in favore dell’Atalanta e’ già uscito quattro volte nella storia della sfida e nell’occasione e’ dato a 9,25. Lo 0-2 per i capitolini e’ invece in lavagna a 20. Quanto ai probabili bomber, in primo piano Immobile, già a 27 reti. Una sua rete da primo marcatore pagherebbe 5 volte la posta. Nell’Atalanta potrebbe recuperare Ilicic, assente ieri con il Sassuolo e a quota 15 in campionato. Il suo gol dell’1-0 e’ offerto a 6,25.

Verona, l’ennesima impresa e’ a 3,85 – Verona vede l’Europa a distanza di 32 anni. I gialloblù allenati da Juric sono la grande sorpresa della stagione e sono a una solo punto dal sesto posto occupato dal Napoli. La vittoria dei partenopei in Coppa Italia ha aumentato ancora di più le chance dei veronesi che però partono sfavoriti, secondo i quotisti Snai, nel confronto diretto di domani sera, visto che la vittoria di Mertens e soci e’ in quota a 1,92 rispetto al 3,85 dei padroni di casa, con il pareggio quotato a 3,64. Il Verona non batte il Napoli, in Serie A, da 5 anni e allora fu un classico 2-0: lo stesso risultato, oggi, pagherebbe 22 volte la posta mentre l’1-3 per gli azzurri e’ dato a 15.

Juventus e Roma a bassa quota – La Juventus, dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia, cerca stasera un pronto riscatto a Bologna per consolidare il primato. La vittoria bianconera si può giocare a 1,65 mentre si sale molto per il successo rossoblù in quota a 5,50. Turno sulla carta agevole anche per la Roma di Fonseca che prova a tenere accese le speranze di qualificazione alla prossima Champions League: la Sampdoria dell’ex Ranieri non dovrebbe creare problemi come dimostra la quota di 1,50. Ai blucerchiati, in piena lotta per non retrocedere, servirebbe un miracolo visto: il loro successo all’Olimpico pagherebbe 6 volte la posta.

