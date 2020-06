Osservatorio Eurobet Inter in testa per la vittoria finale

(Roma, 19 giugno 2020) – Per gli appassionati le big non faranno passi falsi in campionato nel prossimo turno

La coppa Italia e’ stata solo un assaggio dopo mesi di stop dal calcio, ma questo weekend ricomincia finalmente il campionato di Serie A, l’evento sportivo più seguito in Italia che da sempre tiene incollati milioni di italiani al televisore. Non si vedeva da anni un finale di stagione così incerto con tre squadre, Juve, Lazio e Inter che lotteranno quasi ogni 3 giorni per aggiudicarsi l’agognato scudetto.

Sabato e domenica scenderanno in campo quattro squadre per recuperare la 25esima giornata. L’Atalanta, una delle squadre più informa pre stop dovrà affrontare il Sassuolo. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) la scia positiva non verrà interrotta, con l’84% degli appassionati sicuri della vittoriacasalinga dei bergamaschi, il 7% del pareggio e il 9% della vittoria degli emiliani. L’Atalanta ci ha sempre abituati a partite ricche di goal ed emozioni per questo motivo l’87% dei tifosi prevede più di 2 Goal.

Domenica sera sarà il turno dell’Inter contro la Samp con l’obbligo di vincere per rimanere in scia di Lazio e Juventus. Per i tifosi non sarà questa la giornata del passo falso degli uomini di Conte che con il 93% attendono la vittoria della squadra di Milano e solamente il 2% ipotizza la vittoria a sorpresa dei blu cerchiati.

Nel corso della prossima settimana la Juventus affronterà fuori casa il Bologna di Mihajlović per un match che lascia poche sorprese anche se la delusione derivante dalla sconfitta in Coppa Italia potrebbe lasciare qualche strascico. Il 96% degli appassionati e’ certo della vittoria della Juve, il 3% un pareggio e l’1% la vittoria in casa del Bologna. Incerto e’ invece il numero di goal della partita con i tifosi che si dividono tra Under e Over 2,5.

A sorpresa da quando la quota e’ stata riaperta – un mese fa – la vincete del campionato per il 50% degli scommettitori e’ l’Inter a seguire la Lazio di Inzaghi con il 32% e a chiudere il podio la Juve con l’11%.

