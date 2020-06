Dizionario Balasso, Natalino Balasso torna sul palco di Padova a ‘colpi di tag’

19 Giugno 2020

Lo spettacolo dal vivo fa parte della nostra identità: negli ultimi mesi l’emergenza sanitaria ha temporaneamente sospeso la possibilità di organizzare rappresentazioni e concerti, ma questo cuore pulsante non ha mai smesso di battere. Grazie all’ordinanza della Regione Veneto promulgata lo scorso 13 Giugno si è aperto finalmente un importante spiraglio di ripartenza, consentendo di ragionare su circa il 50% della capienza originaria del Gran Teatro Geox, e questo fa ripensare finalmente al futuro pianificando iniziative.

Si riparte quindi con un appuntamento d’autore, un Grande Artista ma anche un “amico” della struttura, Natalino Balasso con la sua nuova produzione ‘Dizionario Balasso (colpi di tag)’, nella data di Venerdì 27 Novembre 2020. In modo quasi profetico, un grande libro al centro del palco, al cui interno ci saranno oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che verrà consultato col pubblico, pieno di parole in cerca di definizione, un pò come noi nell’era post lockdown. Ma non si cercheranno le parole, saranno le parole a trovare ogni singolo spettatore, con il pubblico protagonista e chiamato a dare qualche indicazione. Nel mondo contemporaneo le parole diventano “tag”, cioè etichettano le cose come si etichettano le mele: una ad una ma con lo stesso disegno. Riflessioni, ma anche ironia e risate assicurati.

La disposizione dei posti è in osservanza delle disposizioni vigenti dal 13.06.2020, pertanto i posti visualizzati a monitor manterranno settore, fila e numero, ma in funzione delle disposizioni alla data dell’evento, potranno subire il distanziamento di una poltrona tra un posto e l’altro. Previste inoltre tutte le iniziative di sicurezza e santificazione del protocollo ‘Teatro Covid-Free’.