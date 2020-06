I VALORI DELLA COSTITUZIONE PER ORIENTARCI A RIPARTIRE. IL SALUTO DEL SINDACO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

I VALORI DELLA COSTITUZIONE SIANO GUIDA ALLA NOSTRA “RIPARTENZA”

Il Saluto del Sindaco in occasione della Ricorrenza civile della Festa della Repubblica

Cari concittadini

per la prima volta, dopo 13 anni consecutivi, la solennità della Festa della Repubblica, non avviene in forma pubblica.

La consegna della Costituzione ai ragazzi che si apprestano a concludere il loro percorso educativo nella scuola secondaria di primo grado, ai neo diciottenni e ai neo cittadini italiani, nell’ormai consueta cerimonia al Parco di Villa Zusto, aveva costituito il contenuto più importante di una solennità intesa prima di tutto come un incontro con la popolazione e le componenti del Volontariato locale, per riflettere sui principi e sull’attualità della Carta fondante il nostro Stato.

La pandemia che abbiamo tutti duramente affrontato in questi mesi di rigidità e costrizioni, dopo un duro cammino di lutti e di sacrifici e di durissime prove per l’economia nazionale e locale, impone oggi un diverso scenario nelle celebrazione, ma rende ancora più attuale ogni nostro pensiero sull’attualità dei principi dalla Costituzione.

Penso al Lavoro, principio fondante della nostra suprema Legge. In questa fase di ripresa, il numero impressionante di disoccupati e di lavoratori obbligatoriamente destinatari di ammortizzatori sociali, rende ragione di una preoccupazione sempre più costante, che si tocca con mano anche in ogni angolo della nostra Vigodarzere. Come sindaco e parlamentare, temo per la continuità della tranquillità economica di molte famiglie, nonostante sia continua e sollecita l’attenzione dell’Amministrazione comunale nell’adottare misure di supporto.

Penso all’educazione, nella preoccupazione per un riavvio delle attività didattiche ed educative non ancora realizzato lasciando incompleto e in alcune situazioni incerto il frutto del lavoro, pure encomiabile nella fase di emergenza, dei nostri ragazzi e dei loro insegnanti;

Penso all’economia, nel suo significato costituzionale di mezzo propulsivo ad uno sviluppo sociale equo e con pari opportunità per tutti.

Penso ancora a tutte le premesse che mirano a garantire, come prevede proprio la Costituzione, l’uguaglianza effettiva accanto a quella formale, assicurate attraverso l’azione partecipativa alla vita sociale e agevolata dall’azione del volontariato.

Mai come nel momento attuale questi principi trovano una loro attualità ed immediatezza. In questa fase di lunga riflessione alla quale ci ha costretto la pandemia, non sono mancate, anche attraverso il cammino condotto dalla nostra nazione e dal nostro Veneto per uscire dalla crisi, opportunità per trovare questi principi più che mai vivi dentro di noi, scoprendoli in tutto il loro valore cosi assoluto.

Non si tratta di principi stanchi e superati. Ma di valori che debbono accompagnarci soprattutto adesso a ripartire con nuovi intenti e nuovi obiettivi.

Riscoprire il senso del lavoro, l’importanza della scuola, la rilevanza sociale di un’economia senza squilibri sociali e territoriali e maggiormente rispettosa del nostro ambiente, è fondamentale per il nostro domani. Altrettanto fondamentale è fare tesoro del valore più importante che come Comunità abbiamo prodotto in questo periodo, vale a dire la solidarietà sociale. Mi ha reso orgoglioso vedere come, entro i nostri confini territoriali, la macchina della solidarietà sia stata attiva ad ogni livello, mostrando l’integrità di un tessuto sociale così forte e radicato. Tutti i principi di fondo della nostra Costituzione sembrano davvero trovare affermazione e forza in questo sforzo corale.

Ripartiamo tutti da qui. Nell’augurio di ritrovarci presto e tutti assieme accanto al Tricolore e al vessillo del nostro Veneto per celebrare ancora i principi che ci hanno visto in questi mesi lavorare attivamente assieme. Per un paese ancora più forte e più unito, nonostante le difficoltà che restano, ma tutti insieme supereremo.

Buon 2 Giugno.

Adolfo Zordan

Sindaco di Vigodarzere

(Comune di Vigodarzere)