Newsletter: Decreto Liquidità, zootecnia, cimice asiatica, esoneri e altre notizie per il settore Primario

Ti ricordiamo di consultare con frequenza il nostro sito internet padova.coldiretti.it in cui pubblicheremo tempestivamente le eventuali novità. Ti ricordiamo che tutte le articolazioni di Coldiretti stanno esaminando i provvedimenti che riguardano il mondo agricolo, cercando di ottenere risposte rapide per le nostre imprese. Per ogni altra informazione i nostri Uffici sono a tua disposizione, anche via telefono e mail.

NEWS DEFINITI GLI AIUTI ACCOPPIATI ZOOTECNIA 2019

Agea qualche giorno fa ha pubblicato gli importi unitari degli aiuti accoppiati per la zootecnia relativi alla campagna 2019. Per i capi bovini macellati di età compresa fra 12 e 24 mesi e allevati per sei mesi il premio è di 40,72 euro. Per i capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi iI premio sale a 60,26 euro;

Stesso importo, 60,26 euro, viene riconosciuto per i capi macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistemi di etichettatura e per quelli aderenti a sistemi di qualità o certificati ai sensi del regolamento Ue 1151 del 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Alle vacche da latte di allevamenti di qualità il premio accoppiato è di 71,81 euro per arrivare a 162,44 euro per le vacche da latte di allevamenti di qualità in zone montane. Alle bufale da latte è riconosciuto l’aiuto accoppiato di 38,72 euro. Alle vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici va un aiuto di 121,87 euro. Per le vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici e inserite in piani selettivi o di gestione razza l’importo è di 147,35 euro. Alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici vanno 63,37 euro. Per le agnelle da rimonta il premio ammonta a 23,41 euro, mentre ai capi ovini e caprini macellati vanno 5,73 euro.

NEWS CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LIQUIDITA’

E' stato convertito in Legge n. 40/2020 il DL n. 23/2020 contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese". Sul nostro sito riportiamo una sintesi con le più significative misure a carattere fiscale.

NEWS CIMICE ASIATICA. PUBBLICATO IL DECRETO INDENNIZZI

I tecnici di Coldiretti Padova sono operativi per la raccolta della necessaria documentazione inerente le richieste di indennizzo danni da Cimice asiatica relativi all’annata 2019 da presentare entro il 17 luglio prossimo. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che riconosce il carattere di eccezionalità dei danni provocati dall’insetto killer sulle colture frutticole (in particolare: pero, melo, pesco e kiwi), si dà avvio alle procedure per il ristoro delle perdite sostenute dai frutticoltori. Nel decreto lo stato di calamità per l’infestazione da cimice asiatica è stato riconosciuto per l’intero territorio della provincia di Padova. Gli uffici territoriali di Coldiretti sono a disposizione per l’inserimento sul portale regionale di Avepa delle domande che dovranno essere poi istruite entro il 30 settembre prossimo, per consentire di erogare il fondo di 40 milioni di euro tra le regioni del Nord Italia che sono state interessate, nel 2019, dalle perdite di produzioni frutticola. Le imprese saranno contattate nei prossimi giorni per predisporre i documenti necessari per la quantificazione del danno. Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi al personale degli uffici C.A.A. Coldiretti.

NEWS CIMICE ASIATICA. VIA LIBERA ALLA VESPA SAMURAI

Per salvare i raccolti italiani e garantire le forniture alimentari arriva il via libera alla diffusione della vespa samurai, nemica naturale della cimice asiatica, l’insetto killer che ha provocato lo scorso anno la strage nei campi con 740 milioni di danni – di cui 100 milioni solo in Veneto – a pere, mele, pesche e nettarine, kiwi, ciliegi e piccoli frutti, albicocche, susine, nocciole, olive, soia, mais e ortaggi. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che è stato finalmente firmato il Decreto Ministero dell’Ambiente per l’inizio sperimentale della “lotta biologica” in piena emergenza coronavirus. Il Decreto autorizza le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento, all’immissione in natura della specie Trissolcus japonicus (Vespa Samurai) quale agente di controllo biologico del fitofago Halyomorpha halys (Cimice Asiatica).

NEWS ESONERO CONTRIBUTIVO INPS UNDER 40 CD e IAP

L’Inps comunica la possibilità di inserire telematicamente la richiesta di sgravio contributivo per gli under 40, prevista dalla legge di bilancio 2020 n. 160. Gli uffici EPACA/Coldiretti sono da oggi a disposizione per la compilazione e l’invio della richiesta di sgravio. La legge prevede l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

L’INPS nella circolare afferma che:

1) Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.

2) L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.

3) Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte.

4) Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020.

NEWS TAVOLO NAZIONALE FLOROVIVAISMO

Al tavolo nazionale del Florovivaismo il Ministro Bellanova ha evidenziato che nel Decreto Rilancio c’è un primo strumento trasversale al quale potranno accedere anche le imprese agricole per contributi a fondo perduto. Varrà per le imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato e garantirà un fondo perduto dal 20 al 10% delle perdite subite. L’Agenzia delle entrate sta elaborando i dati necessari per procedere all’invio delle domande. Coldiretti ha chiesto che, a fronte della forte crisi di liquidità delle aziende, si intervenga con adeguati indennizzi a fondo perduto per la copertura dei danni subiti da ogni singola impresa, per ripristinare la liquidità necessaria per ripartire con i nuovi cicli produttivi e che si esoneri il settore florovivaistico dal pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali per il 2020.

NEWS MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Coldiretti sta seguendo a livello nazionale la definizione di una serie di misure straordinarie che riguardano il settore vitivinicolo, in attesa di definizione. Tra gli aspetti in discussione la distillazione di crisi con un prezzo indicativo a 2,75 euro ad ettolitro, solo per i vini comuni ma con la possibilità di declassare vini Igt e Do. La consegna del prodotto dovrà essere entro il 31 luglio 2020. Il Ministero delle Politiche Agricole sta discutendo la riduzione delle rese con le regioni. Per quanto riguarda lo stoccaggio privato alcune regioni, tra cui il Veneto, stanno definendo le misure in base all’uso di fondi propri. Nella prossima Conferenza Stato Regioni verrà presentato anche il decreto con le proroghe e deroghe applicabili alla misure Ocm promozione. Sul fronte delle altre misure Ocm vino al fine di consentire di rendere eleggibili le spese straordinarie (come ad esempio quelle per acquistare nuovi serbatoi nell’ambito della misura Investimenti) Coldiretti sta continuando a sollecitare l’emanazione delle circolari Agea.

NEWS CINGHIALI, NUOVO PIANO DEL PARCO COLLI

Un “nuovo” piano di abbattimento dei cinghiali nella zona dei Colli al fine di salvaguardare i raccolti e la sicurezza dei cittadini. Attivato pure un numero di cellulare, 3423451810 (gestito dall’ente Parco Colli), al quale gli imprenditori agricoli possono segnalare eventuali colonie di cinghiali nella stessa area del Parco. La modifica del regolamento per il controllo dei cinghiali e dei daini è stata approvata all’assemblea del Parco Colli Euganei il 10 giugno. Fra i punti principali, maggiori uscite notturne da parte dei 120 selecontrollori, certificati, in condizioni di totale sicurezza. Solitamente si posizionano sulle altane, 313 quelle collocate nei boschi, per avere una visuale più ampia. Durante i primi cinque mesi del 2020 sono stati abbattuti, complessivamente, 320 esemplari (185 a maggio). Poco più della metà dei cinghiali rimossi nello stesso periodo del 2019 (587). Ora che le attività sono riprese, l’obiettivo, come sottolinea Coldiretti, è recuperare il tempo perduto, avviando operazioni di contenimento ad hoc di almeno 2.000 esemplari entro la fine dell’anno in corso.

NEWS VITICOLTURA, LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA E RICLASSIFICAZIONE PROSECCO DOC

La Regione Veneto ha emanato due decreti per il settore vitivinicolo. Il primo interessa tutti i viticoltori e riguarda la lotta obbligatoria alla Flavescenza Dorata una grave malattia della vite che in questi ultimi due anni si è nuovamente diffusa in Veneto. Il secondo è relativo alla comunicazione ufficiale della riclassificazione del 50% del Prosecco Doc, stoccato nella vendemmia 2019, a bianco tavola o IG. Dal nostro sito è possibile scaricare il testo completo dei decreti regionali.

NEWS VITELLI A CARNE BIANCA, PRESSING DI COLDIRETTI

Uno dei settori maggiormente in difficoltà è quello dei vitelli a carne bianca, che sembra non conoscere una Fase 2, con prezzi che sono crollati da 5,30 a 3 euro circa. Peraltro questo comparto è attualmente escluso dai provvedimenti sugli ammassi privati dalla comunità europea perché le carni di vitello per le quali viene consentito l’ammasso sono solo quelle dei vitelli da 8 mesi in su: una tipologia produttiva del Nord Europa. Coldiretti ha quindi chiesto al Ministro di intervenire direttamente in Europa per modificare la norma e tutelare anche i nostri allevamenti. Se ne è parlato nei giorni scorsi nell’incontro on line organizzato dalla nostra Confederazione Nazionale con i produttori.

AGGIORNAMENTO IL 22 GIUGNO CORSO COVID MANAGER PER AZIENDE

Come gestire l'emergenza Coronavirus in una azienda agricola: Impresa Verde Padova promuovere un corso di formazione di due ore, a distanza, per "Covid Manager" rivolto a responsabili di aziende agricole con o senza personale dipendente. Il corso è in programma il 22 giugno dalle 18 alle 20. La finalità del corso, svolto in modalità Fad (vale a dire a distanza) è di illustrare le misure generali e specifiche per la prevenzione e protezione di chi opera e accede ad una azienda agricola attraverso indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, linee guida specifiche per il settore agricolo, indicazioni sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale ecc. Il costo di partecipazione è di 50 euro.

LE PROROGHE DEI VERSAMENTI

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ha modificato ulteriormente i termini di pagamento sospesi con precedenti interventi legislativi. Considerata la complessità delle varie disposizioni che si sono finora stratificate in tale materia riteniamo utile riassumere in alcune tabelle esplicative i dettagli delle modifiche intervenute.

CONTINUA A LEGGERE SUL NOSTRO SITO

OPPURE SCARICA QUI IL DOCUMENTO IN PDF

AUTORIZZATA L’IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

L’anticipo all’irrigazione di soccorso con assegnazioni di carburante agevolato avviene dopo le varie sollecitazioni di Coldiretti ai vertici regionali. La Regione Veneto ha autorizzato il ricorso all’irrigazione di soccorso affidando ad Avepa la gestione delle domande di assegnazione di carburante supplementare per l’irrigazione, per le colture autunnali e invernali nella misura del 100 % del valore tabellare e per tutte le altre colture nella misura del 50% del valore tabellare. Ad esempio il mais potrà beneficiare di 58 litri ad ettaro in più mentre il frumento di 74 litri in più per ettaro. I produttori potranno presentare istanza per l’assegnazione supplementare di carburante agricolo agevolato per l’ irrigazione di soccorso fino al 15 dicembre, attraverso il Caa Coldiretti.

ANTICIPI PAGAMENTI PAC 2020

La situazione emergenziale causata dall’epidemia sanitaria ha indotto Unione Europea Ministero e Organismi pagatori ad assumere delle misure volte a migliorare il livello di liquidità delle imprese agricole. Tra tali misure sono compresi gli anticipi degli aiuti Pac 2020, in merito si attendono a breve le disposizioni del nostro Organismo Pagatore.

Le possibilità di anticipo sono le seguenti:

1) Anticipo del 70% in base al portafoglio titoli 2019 : Con un provvedimento normativo che uscirà nei prossimi giorni, Avepa consentirà l’erogazione dell’anticipo pari al 70% del portafoglio titoli 2019 – solo pagamento di base. Potranno presentare domanda tutti coloro che conducono terreno al 15 maggio 2020 e che hanno già presentato o s’impegnano a presentare una domanda unica Pac nel 2020 – Sono esclusi le aziende che aderiscono al Regime dei Piccoli produttori, soggetti debitori, soggetti che beneficiano dell’anticipazione bancaria ed i soggetti che cedono titoli nel 2020 a meno che il trasferimento non sia validato al 15 giugno. Dal calcolo sono esclusi i titoli in affitto fino al 2019 ed i titoli pignorati. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2020 e l’erogazione avverrà entro il 31 luglio 2020.

2) Anticipo del 70% sulla Domanda Unica 2020 al 16 ottobre: cosiddetto anticipo ordinario – L’erogazione potrà avvenire dal 16 ottobre al 30 novembre 2020. I pagamenti oggetto di anticipo sono quattro: pagamento di base; pagamento del regime dei piccoli agricoltori; pagamento greening; pagamenti giovani agricoltori.

3) Anticipazioni bancarie.

CREDITI D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Riportiamo in dettaglio i crediti d'imposta spettanti alle aziende per le spese sostenute per la sanificazione, adeguamento ambienti lavoro e acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

BONUS VACANZE ANCHE PER GLI AGRITURISMI

Con la ripresa delle attività ricettive, il Decreto Rilancio ha previsto degli incentivi volti a rilanciare il turismo. In particolare, istituisce per l'anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B. Il bonus in questione è rivolto alle famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020. L'entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare

CAMPAGNA AMICA: FORNITORI E AGRITURISMO

Prende avvio il progetto “Fornitori Veneti” di Campagna Amica rivolto, in prima battuta, all’agriturismo per dare l’opportunità di avere dei riferimenti per l’acquisto dei prodotti da altre aziende agricole e, oltre ad essere agevolati nel rispettare la norma agrituristica, anche per valorizzare al meglio il menù stagionale con i prodotti locali. Uno strumento per caratterizzare e distinguere l’agriturismo e rendere sempre più importante la rete delle aziende e la sinergia tra le varie parti del progetto, oltre ad un maggior riscontro da parte dei cittadini che trovano nelle nostre aziende la tranquillità e la bontà del territorio italiano.

TETTO ALL’USO DEL CONTANTE

Dal prossimo primo luglio si abbassa da 3 mila a 2 mila euro la soglia a partire dalla quale è vietato trasferire denaro contante. L’abbassamento era stato già programmato con l’ultima legge di bilancio ma viene a cadere in un periodo di emergenza Covid-19 in cui il Governo ha suggerito l’uso della moneta elettronica per le transazioni. Sempre dal primo di luglio diventerà operativo il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti alle Banche/Posta per l’utilizzo del POS. Dal primo luglio invece non saranno applicate sanzione per il mancato uso dei POS da parte dei commercianti al dettaglio.

VITICOLTURA, DOC “DELLE VENEZIE”

La Regione ha pubblicato, su richiesta del Consorzio Delle Venezie e in accordo con l’intera filiera, il decreto di riclassificazione del prodotto sottoposto a stoccaggio, vendemmia 2019, atto a dare Pinot Grigio delle Venezie, immesso nel sistema di certificazione come vino Bianco o Bianco IGT.Con la riclassificazione viene impedito di immettere sul mercato ulteriori quantità di Pinot Grigio, al fine di perseguire l’equilibrio tra domanda e offerta.

VITICOLTURA, PROROGA

Avepa ha comunicato la proroga della chiusura del modulo informatico per la presentazione delle domande di saldo/collaudo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti bando 2018/2019. Le domande di saldo potranno essere presentate fino alla data del 15/03/2021.

REDDITI, MOD. 730 SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA

Con la modifica introdotta dal "Decreto Rilancio" è stata ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 nella modalità "senza sostituto d'imposta". In particolare viene previsto che al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 senza l'indicazione del sostituto. Per i 730 presentati con la modalità "senza sostituto d'imposta" se dal dichiarativo emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente tramite il modello F24. Rivolgiti al Caf Coldiretti negli Uffici di Coldiretti Impresa Verde Padova per avere maggior informazioni.

CONTRATTI DI FILIERA

Lo scorso 5 maggio è stato pubblicato il Decreto ministeriale 3 aprile 2020 “Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere”. E’ previsto un sostegno per lo sviluppo delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), delle carni ovine e del latte bufalino. I beneficiari sono le aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio che hanno sottoscritto contratti di filiera triennale. E’ previsto un contributo di 100€/ ha per mais e soia nel limite di 50 ettari, un indennizzo di 6€ a capo ovino allevato, 10 cent litro per le imprese di trasformazione del latte bufalino.

COPERTURA COVID-19

L'emergenza in corso legata alla pandemia da Covid-19 testimonia ancora una volta l'importanza e la necessità per una moderna attività di impresa di disporre di una copertura assicurativa aziendale adeguata, in particolare rispetto alla Responsabilità civile e alle attività svolte. Con riferimento specifico a questa "Fase 2" e in particolare alla graduale riapertura delle attività agrituristiche e di turismo rurale in corso, Green Assicurazioni ha la disponibilità di una serie di proposte assicurative specifiche nell'ambito dell'Assistenza/Malattia, rivolte a dipendenti/collaboratori/familiari delle nostre Aziende Associate.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le aziende che impiegano lavoratori dipendenti, fra gli obblighi formativi pervisti dal Decreto Legislativo 81/08, Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono tenute a far frequentare al proprio personale un corso di formazione obbligatoria. Il corso per il settore agricolo è di 12 ore: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica. Il Settore Formazione di Impresa Verde Padova è in grado di organizzare questi corsi in anche in modalità FAD (Formazione a Distanza).