LE NUOVE GENERAZIONI PUNTANO ALL’ECONOMIA CIRCOLARE. Le esperienze degli under 30 di Coldiretti in un seminario on line. venerdì 12 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30

LE NUOVE GENERAZIONI PUNTANO ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

Le esperienze degli under 30 di Coldiretti in un seminario on line. venerdì 12 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30

10 giugno 2020 – Winefuel e SmartAp-Aquaponics nascono dalla creatività di due giovani agricoltori trevigiani. Sono due progetti di economia circolare, uno valorizza le vinacce e le potature di scarto in bricchetti combustibili, l’altro sviluppa le coltivazioni fuori suolo. La firma è di due under 30 Simone Rech viticoltore di Monfumo e Johnny Moretto neo imprenditore agricolo di Crocetta del Montello. Le loro testimonianze saranno al centro del webinar organizzato venerdì 12 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nell’ambito delle azioni di Embrace Interreg Med di cui Coldiretti Veneto è partner. Le imprese che investono in sostenibilità sono al centro dell’intervento comunitario che vede capo fila t2i – trasferimento tecnologico e innovazione. Grazie al confronto con esperti nel territorio provenienti al mondo del credito, dell’innovazione e ricerca applicata e di categorie, si cerca di favorire uno scambio di esperienze e condivisione di fabbisogni e possibili soluzioni sul tema del funding in favore delle realtà impegnate in progetti ed approcci orientati ad un nuovo modo di fare bilancio aziendale. Con la crescita delle attività green, sviluppate dalle nuove generazioni il modello di agricoltura ecocompatibile si radica portando la riflessione su strumenti finanziari diversi indirizzati a mettere in pratica business virtuosi. T2i aprirà il webinar presentando il toolkit realizzato nel progetto Embrace, ci sarà poi il contributo di Massimo Bozzolan di CentroMarca Banca e a seguire i casi aziendali dei giovani agricoltori introdotti da Cinzia Michielan dell’area export di Coldiretti.

https://coldirettiexportveneto.it/webinar-economia-circolare/

Le istruzioni per collegarsi le mandano a chi si iscrive qui http://www.t2i.it/corsi-2/scheda-corso/?IDC=2809284&t=Economia%20circolare%3A%20credito%20ed%20agevolazioni%20per%20imprese%20che%20investono%20in%20sostenibilit