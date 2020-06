Coronavirus, da ieri nessun decesso in 12 regioni

Zero contagi in otto regioni e in provincia di BolzanoRoma, 3 giu. Da ieri non si è registrato nessun decesso per il coronavirus in 12 regioni. E’ quanto emerge dal bollettino della Protezione civile. Le regioni dove non si sono verificate vittime sono: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e il Trentino Alto Adige.Sempre da ieri si sono registrati ‘zero contagi’ in otto regioni e in provincia di Bolzano. Nessun nuovo caso si è registrato in Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

(Adnkronos)