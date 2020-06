Attività estive per minori 3-5 anni e 6-17 anni: le indicazioni diocesane

La Regione Veneto ha pubblicato venerdì 29 maggio 2020 le Linee-indirizzo-riapertura-servizi-infanzia-e-adolescenza-0-17 anni, che contengono le indicazioni sulle modalità organizzative e operative delle esperienze estive non residenziali con i minori, comprese quindi anche tutte le attività svolte nelle parrocchie (Centri estivi, Grest, doposcuola, incontri di iniziazione cristiana, gruppi di formazione, attività associative di Azione cattolica, Scout, Noi Associazione ecc.). Le informazioni e le indicazioni diocesane in merito alle diverse proposte e fasce di età si trovano rispettivamente sul sito dell’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola e sul sito dell’Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani.

CENTRI ESTIVI 3-5 ANNI

Per quanto riguarda l’attivazione dei centri estivi per i bambini dai 3 ai 5 anni, sul sito dell’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola si possono trovare i materiali e le indicazioni redatte da Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola e dall’Ufficio amministrativo diocesano in stretta collaborazione con le Fism provinciali. Qualora una parrocchia volesse attivare il centro estivo per bambini 3-5 anni dovrà, infatti, inviare all’Ufficio Scuola la dichiarazione di possesso dei requisiti e il progetto organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19 oltre al prospetto economico previsionale, per ottenere un parere di conformità e poter procedere all’attivazione del centro estivo. Sulla stessa pagina si trova tutta la modulistica in caso di assunzione di personale (previa autorizzazione dell’ordinario diocesano) o di utilizzo degli spazi da parte di enti terzi.

ATTIVITÀ ESTIVE 6-17 ANNI

Sul sito della Pastorale dei Giovani di Padova (https://www.giovanipadova.it/estate-2020/) c’è uno spazio dedicato alle attività dei ragazzi dai 6 ai 17 anni, e il vademecum Estate-2020_lavori-in-corso, realizzato proprio per orientare e aiutare la progettazione di iniziative estive per minori.

L’Ufficio di Pastorale dei Giovani, rimane comunque disponibile per chiarimenti, domande e informazioni ([email protected], 329 4040706).

