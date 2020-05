Bocelli “Ho avuto il Covid-19 e sono guarito, ho donato il sangue”

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Bocelli ha contratto il coronavirus e adesso è guarito. “La pandemia che ha turbato il mondo ha coinvolto, seppure in modo lievissimo e pressochè asintomatico – scrive su facebook – anche la mia persona e alcuni membri della mia famiglia.

Per non allarmare inutilmente i miei fan, per rispetto verso coloro che hanno contratto il virus con ben altre conseguenze, ed anche per tutelare la mia famiglia, non ho ritenuto opportuno divulgare la notizia.

Perfettamente guarito già prima della fine di marzo, oggi nuove priorità m’impongono di rinunciare a quel riserbo che ho finora perseguito quale scelta di responsabilità.

Ho immediatamente risposto “presente” alla possibilità di donare il sangue, per lo studio sulla cura del Covid. Un piccolo gesto – ma irrinunciabile – con cui faccio la mia piccola parte”.

(ITALPRESS).

