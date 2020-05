Approfitta della convenienza di Ediliamo, i migliori brand dell’edilizia in pronta consegna

Del valore della proposta di Ediliamo parlano oltre 30mila clienti soddisfatti, nonché le migliaia di recensioni positive pubblicate su Trustpilot, che assegnano all’e-commerce specializzato nell’edilizia il giudizio “Eccezionale”. Il merito è di un’offerta completa, dai materiali edili alla rubinetteria bagno, con migliaia e migliaia di prodotti in pronta consegna dei migliori marchi (Scrigno, Geberit, Kartell, eccetera), presentati a prezzi imbattibili. Il cliente vive poi l’esperienza d’acquisto con la serenità di potersi rivolgere a un servizio di assistenza puntuale, che permette di ricevere preventivi e consulenza tecnica.

Caminetti, stufe, forno legna, pitture e quanto serve per casa e giardino

Risultato della convergenza di un’esperienza plurigenerazionale e di un team dinamico e competente, Ediliamo è sinonimo di efficienza e affidabilità. Propone, a imprese e privati, materiali e attrezzature edili, abbigliamento da lavoro, arredamento per la casa, arredo bagno, sanitari e rubinetteria. Articoli delle migliori marche a tariffe altamente competitive.

All’interno della sezione “Casa e giardino” sono riportate centinaia di prodotti per gestire sia gli spazi interni che quelli esterni. Tra le sotto-categorie, ad esempio, sono disponibili forni a legna, di marche prestigiose come Alfa Refrattari, caminetti, ricambi per camini, pitture decorative, articoli per la pulizia di casa, termoarredo, radiatori, eccetera.

Nella sezione dedicata al bagno sono proposti sanitari, docce, vasche, mobili, accessori per bagno e tanto altro ancora. L’offerta include anche una vasta gamma di abiti per lavoro e scarpe antinfortunistiche, nonché attrezzature edili.

Da Geberit a Mapei, i grandi brand consegnati con imballi selezionati

Geberit, Kartell, Kerakoll, Mapei, Ritmonio, Scrigno, Zucchetti, Jika, Grohe, DeWalt, Catalano e Beta, sono solo alcuni dei marchi che compongono il catalogo.

Il consumatore può acquistare su Ediliamo.com senza preoccuparsi dei rischi associati alle transazioni online (che talvolta rendono gli e-commerce poco graditi). I metodi di pagamento adottati (bonifico, carta di credito, PayPal e contrassegno) sono sicuri e le informazioni trasmesse sono criptate.

La merce è recapitata in tempi brevissimi (48 ore, anche se in questo periodo potrebbero verificarsi leggeri ritardi) e per ogni spedizione gli imballaggi sono accuratamente selezionati. I prodotti fragili, quelli in ceramica e la merce pesante sono sempre assicurati a bancali di legno, per evitare anche il minimo danneggiamento durante il trasporto.

Non importa che si tratti di un piccolo o grande progetto, di abbigliamento professionale o rubinetteria. Ediliamo ha la soluzione perfetta per te. Visita www.ediliamo.com e richiedi subito un preventivo personalizzato.