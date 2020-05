Mercoledì 13 maggio, ore 20.30 preghiera del rosario

Mercoledì 13 maggio, alle 20.30, appuntamento con la preghiera del santo rosario guidata dal vescovo Claudio, trasmessa in diretta youtube dal canale della Diocesi di Padova e televisiva dal canale 88 del digitale terrestre (Tv7 Azzurra). La preghiera si svolgerà a porte chiuse dal santuario della Madonna Pellegrina a Padova.

In quest’occasione si pregherà in particolare “per” e “con” il personale che opera nel mondo dell’istruzione: per i docenti e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali, paritarie e private, per il personale amministrativo e gli operatori e inservienti degli istituti scolastici e delle università, per quanti operano nelle residenze e nei collegi per studenti.

Gli appuntamenti con la preghiera del santo rosario proseguiranno questa settimana sabato 16 maggio, alle ore 11, con la diretta dal santuario delle Grazie di Piove di Sacco (Pd). La preghiera a Maria sarà rivolta con un pensiero particolare al mondo del commercio, al personale dei supermercati, degli esercizi commerciali e dei negozi di beni e servizi di prima necessità, che hanno garantito e garantiscono l’approvvigionamento e i beni essenziali in questo tempo di pandemia e i servizi di assistenza: dal cassiere al commesso, dal fornaio al tabaccaio, dall’esperto informatico all’idraulico, dal meccanico al benzinaio…

