IL SALONE DEI SAPORI – II EDIZIONE

Sarà il tema della ripartenza e della rigenerazione il fil rouge della seconda edizione del Salone dei Sapori, pronto a tornare a partire da oggi, martedì 12 Maggio, in un’inedita versione digitale, ospitando conferenze online, talk show e video formativi con personalità autorevoli del mondo food e non solo, a livello nazionale ed internazionale, come Davide Oldani, Ernst Knam, Cristina Bowerman, Massimiliano Alajmo, Luca Mercalli, Filippo La Mantia, Chiara Maci, Luigi Biasetto, Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, Anna Maria Pellegrino e moltissimi altri, i quali si confronteranno con relatori e testimonial del territorio. Un palinsesto ricco e inedito per incontrare le richieste di una vasta community di food lovers e del largo pubblico, oltre alla necessità quanto mai attuale di stimolare il confronto tra i professionisti del settore per supportarli nell’affrontare – con nuove visioni, paradigmi e competenze – il “mondo post Coronavirus”. Un evento digitale gratuito per creare una grande opportunità di formazione, attraverso testimonial e relatori autorevoli.

Un festival multigenerazionale, dedicato ad un pubblico di tutte le età, multidisciplinare ed ora anche multimediale. La kermesse è studiata per fornire contenuti e approfondimenti a cominciare dall’educazione alimentare per i più piccoli e le famiglie, ad incontri formativi per studenti e professionisti, fino ad arrivare a momenti culturali e di divulgazione per il grande pubblico, attraverso i massimi testimonial del mondo della cucina e non solo.

Una piattaforma online personalizzata dove poter fruire tutti i contenuti in diretta streaming o gratuitamente on demand, in qualsiasi momento. Una sorta di un piccolo “Netflix del gusto” gratuito, in grado di proporre rubriche, dirette, video, formazione, incontri e ricette per un ampio pubblico. Programma completo sul sito http://salonesapori.it/ e sulla pagina facebook Salone dei Sapori.

(Confesercenti Veneto Centrale)