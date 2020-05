Rubano: Regione Veneto: approvazione dell’Avviso pubblico “PERCORSI

La Regione del Veneto, materia: Formazione professionale e lavoro, ha approvato con delibera nr. 527 del 28 aprile 2020 (Bur n. 63 del 08 maggio 2020), l’Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi formativi, di diversa durata, che consenta alle persone disoccupate over 30 di ottenere una qualifica o di dotarsi delle conoscenze e abilità necessarie a conseguire un’abilitazione, un patentino o una certificazione o di aggiornare le proprie competenze.

Le informazioni all’indirizzo mail [email protected] oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

– per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari ecc.): 041 279 5807 – 4254;



– per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5340;



– per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail: [email protected] o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Maggiori e dettagliate informazione nel sito della Regione del Veneto