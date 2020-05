Webinar di formazione per le pro loco

4 maggio 2020

In questo periodo sfidante per le pro loco l’Unpli si affida ad esperti di settore che saranno a disposizione di tutte le Pro Loco affiliate con dei seminari via internet (webinar).

In ogni webinar verranno trattati importanti argomenti utili al corretto svolgimento dell’attività associativa.

Potranno partecipare ai seminari on line tutte le Pro Loco affiliate all’Unpli.

Ogni partecipante può seguire più di un webinar.

Ecco l’elenco completo:

WEBINAR IN PROGRAMMAZIONE UNPLI PRO LOCO NAZIONALE



“SIAE e LEA” a cura di Mario Barone – il webinar che avrà una durata di 90 minuti, sarà disponibile nei giorni 4 maggio con i seguenti orari: 10,00 / 16,00 13/18 e 25 maggio alle ore 15:30

“ASSICURAZIONI”: a cura di Roberto Pelosi – il webinar che avrà una durata di 90 minuti, sarà disponibile nei giorni 30 aprile 7, 14 e 21 maggio con seguenti orari: 10:00 / 12:00 / 16:00 / 18,00

“FISCO”: a cura di Angelo Moschetta – il webinar che avrà una durata di 90 minuti, sarà disponibile nei giorni 28 aprile alle ore 12.00 e 6 maggio con seguenti orari: 10,00 / 12,00 / 16,00 / 18,00

“MYUNPLI”: a cura di Valerio Bruni – il webinar che avrà una durata di 90 minuti, sarà disponibile nei giorni 5 e 13 maggio con seguenti orari: 10,00 / 15,00

“CONVENZIONI PER LE PRO LOCO”: a cura di Valerio Bruni – il webinar che avrà una durata di 90 minuti, sarà disponibile nei giorni 11 e 12 maggio con seguenti orari: 10,00 / 12,00 / 16,00

“APRIRE UN CIRCOLO”: a cura di Sebastiano Sechi – il webinar che avrà una durata di 90 minuti, sarà disponibile nei giorni 6 e 7 maggio con seguenti orari: 10,00 / 12,00 / 16,00 / 18,00

“IL DIGITAL MARKETING NEL WEB 2.0”: a cura di Paolo Caviezel (SEO Specialist CEO&Founder a Londra della SEO-MAGIC Ltd) venerdì 8 maggio ore 16:30

Webinar in programmazione: “Pro Loco e Legge sulla Privacy” – “Memoria Immateriale” – “Social e Fotografia”

Ogni corso avrà un massimo di 30 partecipanti per fascia oraria. Per prenotarsi basta compilare il modulo sottostante scegliendo il webinar, la fascia oraria ed il giorno desiderati. Al termine della prenotazione riceverete una mail con le istruzioni per il collegamento.

Per iscrizioni: https://www.unioneproloco.it/unpli/webinar/

WEBINAR PRO LOCO VENETO

LEGGE PRIVACY E PRO LOCO COME COMPORTARSI – Davide Cester – Consulente UNPLI Veneto giorno 6 maggio 2020 ore 18

SIAE e LEA – Rino Furlan – Consulente Fiscale UNPLI Veneto giorno 7 maggio 2020 ore 18

PROROGHE FISCALI, AGGIORNAMENTI STATUTI, RINVIO BILANCIO 2019 – Angelo Moschetta – Consulente Fiscale UNPLI Veneto giorno 11 maggio 2020 ore 18

COVID 19 PRO LOCO E SOCIAL MARKETING – Claudia Zarabara – Consulente Web Marketing, Social Media Marketing giorno 13 maggio 2020 ore 18

Potranno partecipare ai webinar tutte le Pro Loco iscritte all’UNPLI. Tutti gli incontri avranno durata di 60 minuti.

Per info e iscrizioni: https://www.unpliveneto.it/2020/04/30/webinar-pro-loco-veneto/

(Proloco Padova)