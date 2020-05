Roma, 30 apr. Attacco delle Sardine a Matteo Renzi. In un tweet, il movimento mette nel mirino le parole pronunciate oggi dal leader di Iv in Aula (“I morti di Bergamo, se potessero, direbbero aprite anche per noi”). “Non è Salvini, non è Meloni e non è Fontana. Senatore Renzi, i morti non parlano, non tolga a loro e a i loro parenti la dignità che meritano”, si legge nel cinguettio.

(Adnkronos)