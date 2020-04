FARMERS’ LAB GRUPPO OPERATIVO PEI / EIP OPERATIONAL GROUP

Partners

• CIA – Confederazione Italiana Agricoltori di Padova (CIA – Italian Farmers Syndicate of Padua)

• CIPAT – Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica del Veneto (CIPAT – Veneto Region training services for farmers)

• Confesercenti del Veneto Centrale (Restaurant and Shopkeepers Association based in Padua)

• Future Food Institute Trust (Knowledge partner based in Bologna)

• Galileo Visionary District (Technology Park of Padua)

• Nerosubianco srl (Innovation broker based in Venice)

• UNIS&F / EUROISA (European Institute of Sensory Analysis based in Treviso)

Farmers Lab

Laboratori condivisi da agricoltori per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli

Obiettivo del progetto:

FARMERS’ LAB mira a far crescere l’accesso al mercato e costruire la sostenibilità economica delle piccole aziende agricole del settore ortofrutticolo, aumentando l’accesso al cibo sano e locale. Nasce dall’idea di creare laboratori collettivi di trasformazione, Farmers’ Lab è anche un invito alla creazione di valore aggiunto all’interno della catena di produzione per migliorare la produttività, con l’intento di iniettare innovazione in tutta la filiera agrifood nel rispetto delle nuove tendenze dei consumatori.

Descrizione delle attività:

Il progetto intende valorizzare i prodotti previsti dall’Allegato 1 Trattato CE, Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci; e Capitolo 8 Frutta commestibile, e prevede la realizzazione delle seguenti attività:

– Analisi Sensoriale che darà indicazioni per il posizionamento su tre famiglie di prodotti locali trasformati sui potenziali mercati di riferimento.

– Mappatura della comunità dei piccoli agricoltori locali sulle opportunità di sviluppo di un nuovo servizio di laboratorio collettivo denominato FARMERS LAB.

– Gare di idee per la Food innovation denominate Agri-hackathon per attivare l’Ecosistema Agrifood locale e verificare le proposte degli esperti.

– Ricerca per delineare gli elementi di food design e marketing per la creazione di un nuovo servizio di laboratorio collettivo denominato FARMERS LAB.

– Sviluppo di un modello di business e di un project work basato sui principali fondi europei e reti per l’innovazione per sostenere la creazione di un nuovo servizio di laboratorio collettivo denominato FARMERS LAB.

– Disseminazione del progetto alle imprese target e ai referenti dell’autorità di gestione regionale, la RRN e del PEI.

Contatti: Riccardo Varotto. Nerosubianco srl – Viale Garibaldi 46/B – 30173 Venezia (Italy) Contact e-mail: [email protected]

Project coordinator: Daniele Toniolo CIA di Padova – Via Della Croce Rossa 112 – 35129 Padova (Italy) – Contact e-mail: [email protected] Tel: +39 0498070011

(Confesercenti Veneto Centrale)