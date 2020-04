iorestoacasa con il Musme

Se i musei sono chiusi, non è detto che non siano visitabili. Ne è prova tangibile il Musme, il Museo della Storia della Medicina, a Padova. Da quando ha chiuso fisicamente i battenti per l’emergenza Coronavirus, ha tempestivamente aperto altri canali di accesso on line, realizzando delle vere e proprie visite guidate virtuali alla scoperta della medicina e dei segreti del corpo umano. Per ogni età e per tutti i gusti.

Una delle attività di cui sentiamo di più la mancanza è visitare i musei. C’è chi lo fa abitualmente, chi più di rado, ma a tutti manca la possibilità di entrare in un luogo al di là della realtà quotidiana che ci trasporti per qualche ora in un’altra dimensione.

E se andare al museo ora non è possibile, il Musme – il Museo della Storia della Medicina -a Padova entra nelle case di quanti non rinunciano a una visita guidata, nemmeno in pieno tempo di Coronavirus.

Un altro tour virtuale? Molto di più!

A differenza di altri musei che hanno creato dei tour virtuali in cui è possibile solo leggere i contenuti o ascoltare la voce guida, il Musme ha creato delle vere e proprie visite guidate in diretta interattive e dinamiche, in cui una guida in carne ed ossa porta i visitatori dentro le sale espositive del museo e li guida come se fossero fisicamente presenti.

I partecipanti alla visita guidata si ritrovano virtualmente nella piattaforma Instagram del Musme e possono interagire con la guida, come se fossero presenti fisicamente nelle sale del Museo.

Non solo visite guidate

Il Musme ha pensato proprio a tutto e a tutti, proponendo visite guidate con temi differenti: dal LiveTour per scoprire il corpo umano, al LiveAnatomy per diventare anatomisti per un giorno; dal programma “Io vivo sano” per insegnare ai più piccoli le buone pratiche alimentari al Live EsperiMUSME, una serie di laboratori in diretta dedicati ai bambini.

A fronte del costo di partecipazione richiesto per una delle esperienze live, il Musme regala un ingresso gratuito per visitare fisicamente il museo quando si potrà.

Il Musme È il museo di storia della Medicina e si trova nel cuore del centro storico di Padova, in via San Francesco. Inaugurato nel 2015, grazie anche al contributo della nostra Fondazione, il Musme è considerato un’eccellenza a livello nazionale: attraverso tecnologie all’avanguardia e la possibilità di interazione con gli oggetti esposti, il Musme ha rivoluzionato il concetto di museo scientifico, raccontando l’evoluzione della medicina da disciplina antica a scienza moderna. Nel 2019 la nostra Fondazione ha contribuito anche alla realizzazione dei laboratori didattici che sono diventati parte integrante del museo. Visita il Musme

(Fondazione Cariparo)