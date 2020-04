Coronavirus, 22 decessi oggi in Veneto: in calo pazienti terapia intensiva

Venezia, 2 apr. I casi positivi al coronavirus in Veneto sono saliti oggi a 10251, 140 in più rispetto al rilevamento delle ore 8 di questa mattina, 20278 le persone in isolamento; 1719 i pazienti ricoverati, con 49 casi in più rispetto a questa mattina, scesi a 335 invece quelli in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a questa mattina; 556 i decessi in totale dal 21 febbraio, di cui 525 in ospedale, 22 in più, saliti a 1004 i guariti dimessi. Lo rileva il bollettino della regione aggiornato alle ore 17 di oggi.

(Adnkronos)