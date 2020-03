Bando CulturalMente 2020: 21 progetti per stimolare la crescita culturale

21 idee per innovare con l’arte e la cultura hanno vinto la settima edizione del bando CulturalMente 2020. L’obiettivo? Promuovere lo sviluppo culturale, sociale e turistico delle province di Padova e Rovigo.

Abbiamo chiesto alle associazioni che operano nei settori dell’arte e della cultura di partecipare a CulturalMente, il bando che abbiamo ideato per promuovere lo sviluppo culturale, sociale e turistico delle province di Padova e Rovigo.

Ecco com’è andata.

Giunto alla settima edizione, CulturalMente si conferma uno dei nostri bandi più attesi: 54 richieste ricevute e 21 progetti selezionati.

21 progetti per far crescere la cultura

Una compagnia teatrale che includerà persone disabili tra i propri attori e tra i propri tecnici, una redazione web-televisiva e un’orchestra itinerante di bossa nova. Un’attività editoriale con migranti africani di seconda generazione che, partendo da un’indagine giornalistica e dalla realizzazione di documentari e reportage, punta a rendersi autonoma con la creazione di un’agenzia di promozione turistica e culturale alla scoperta dell’Africa. Ma anche le “ricette della nonna”, dove giovani e anziani saranno impegnati nel recupero delle tradizioni culinarie e nella ricostruzione di modi e rituali legati alla conservazione e alla produzione del cibo.

C’è spazio anche per la promozione turistica del Polesine attraverso la street art e per la creazione di un’officina di idee culturali e artistiche per la promozione dei giardini storici della città di Rovigo.

E poi, ancora, lo sviluppo di percorsi interattivi per esplorare mappe e documenti d’archivio del territorio padovano e la riqualificazione di un’area tra le più belle della città di Padova, i Giardini dell’Arena, attraverso lo sviluppo di iniziative in ambito sociale, artistico e ricreativo.

Questi sono solo alcuni dei progetti che le 21 associazioni culturali selezionate – 17 padovane e 4 rodigine – realizzeranno con il contributo del bando CulturalMente.

Tra continuità e novità

Oltre ai classici progetti annuali, sono stati molti i partecipanti che hanno presentato progetti pluriennali (fino a una durata massima di 3 anni), alcuni dei quali danno continuità e ampiezza a idee sperimentate con successo nelle precedenti edizioni del bando.

In particolare, dei 21 progetti selezionati:

14 sono pluriennali: 12 da Padova e provincia e 2 da Rovigo e provincia, per un ammontare di 750.000 euro complessivi ;

12 da Padova e provincia e 2 da Rovigo e provincia, per un ammontare di ; 7 sono annuali: 5 da Padova e provincia e 2 da Rovigo e provincia, per un ammontare di 123.200 euro complessivi.

Tra i temi proposti dalle associazioni, alcuni sono di stringente attualità, come il rapporto tra scienza e clima; altri, come il fallimento, il coding, il ritiro sociale tra gli adolescenti, rappresentano delle novità significative e originali per il panorama culturale delle due province.

Scopriamo, quindi, i progetti vincitori del bando CulturalMente 2020:

Erano tre i temi su cui le associazioni sono state chiamate a elaborare le loro proposte progettuali:

il potenziamento dell’offerta culturale , per lo sviluppo del pubblico;

, per lo sviluppo del pubblico; la valorizzazione delle diversità , per l’inclusione di tutte le persone;

, per l’inclusione di tutte le persone; la gestione di spazi pubblici come musei, teatri, aree protette, parchi, con particolare riferimento agli spazi di cui la Fondazione ha sostenuto il recupero.

Il bando per chi ama la cultura

