Crownhealth il brand di nutrizione sportiva vegana annuncia il lancio delle nuove barrette biologiche Energy e Protein

(Zurigo, Svizzera 24 marzo 2020) – Crownhealth, il marchio di prodotti vegani premium per la nutrizione sportiva, ha annunciato il lancio di una gamma di barrette biologiche. Un prodotto che cambia il volto al mercato e che e’ altresì uno dei più gustosi snack disponibili, per tutti i gusti.

Zurigo, Svizzera – Marzo 24, 2020 – Fondata nel 2014, in uno dei paesaggi più pittoreschi del mondo – le Alpiu’ Svizzere, Crownhealth ha fatto sua la missione di sviluppare una gamma essenziale di prodotti nutrizionali per chiunque voglia vivere una vita sana ed attiva. Essendo 100% “plant-based”, i prodotti della start-up Svizzera sono biologici, facili da digerire e totalmente liberi da ogni additivo.

Crownhealth ha creato una linea innovativa di prodotti vegani ispirati ad uno stile di vita attivo, fatto di avventure ed allenamenti al contatto con la natura. Tutti i prodotti, formulati secondo rigorose basi scientifiche, sono ottenuti soltanto dalle materie prime della più alta qualità. Le barrette biologiche, energetiche e proteiche, completano la gamma di Crownhealth come snack salutare e gustoso.

Secondo affermati nutrizionisti, le barrette Crownhealth sono la soluzione perfetta per tutte le esigenze di energia, focus mentale, e recupero. Inoltre, forniscono tutti questi benefici nel modo più sano possibile. La loro formulazione totalmente biologica, basata su “superfood” e ingredienti di primissima qualità, si avvale anche dell’aggiunta di estratti di cetriolo (ACTIDO™) e di pomodoro (NOOMATO™) la cui efficacia nel migliorare il recupero, la forza e la co-ordinazione neuro-muscolare e’ stata dimostrata clinicamente.

Tutti i prodotti Crownhealth sono adatti per chi segue una dieta vegetariana o vegana in quanto privi di ogni derivato animale; sono altresì tutti prodotti privi di glutine e di OGM, lattosio, soia o zuccheri aggiunti. Oltre a ciò, l’utilizzo di confezioni bio-degradabili e senza plastica unito all’uso di sole materie prime biologiche, all’assenza di prodotti derivati da animali, e all’impegno per l’utilizzo di trasporti a zero emissioni, rende queste barrette veramente eco-sostenibili.

Simona Ino, A.D. di Crownhealth, ci racconta: “Le nostre nuove barrette Energy e Protein non sono solo squisite, ma salutari e totalmente sostenibili, dall’approvvigionamento delle materie prime alla confezione, sino alla consegna. Sono prodotte esclusivamente con i migliori ingredienti naturali, senza l’uso di alcun additivo artificiale. Abbiamo sviluppato dei prodotti “plant-powered” salutari nella loro essenza, biologici, totalmente naturali, ma al contempo basati sulla ricerca scientifica e senza alcun compromesso di qualità. Il tutto per ispirare una vita attiva, dinamica e appagante.”

Le barrette energetiche Crownhealth contengono 30 grammi di carboidrati e forniscono un’energia immediata, sana e deliziosa a chiunque vuole mantenersi attivo e sentirsi in forma durante il lavoro, la vita di tutti i giorni, o un intenso allenamento fisico. Questi snack naturali offrono la più sana energia ai muscoli, prima e durante l’allenamento, mentre favoriscono un miglioramento del focus mentale grazie all’azione nootropica di Noomato™.

Con i loro 11 grammi di proteine esclusivamente vegane, le barrette proteiche Crownhealth sono perfette in ogni momento della giornata. Disegnate per gli sport più estremi di endurance, hanno una formula così bilanciata e salutare da renderle lo snack ideale per il post-workout.

Entrambe le barrette Energy e Protein compensano naturalmente la fatica e saziano la fame. Contengono ACTIDO™, l’estratto di cetriolo proprietà dall’azienda, la cui efficacia nel ridurre i tempiu’ di recupero e migliorare la resistenza fisica e’ stata dimostrata con studi clinici internazionali. Le barrette, prodotte interamente in Svizzera, forniscono a ciascuno l’energia necessaria per affrontare le sfide di tutti i giorni, in modo totalmente naturale e nel rispetto del pianeta.

Milo Zanecchia, fotografo professionista, sportivo ed esploratore, racconta: “Viaggio spesso e faccio shooting fotografici in condizioni estreme. Durante i miei estenuanti servizi fotografici outdoor, ho bisogno di uno snack che mi dia energia, concentrazione e che mi aiuti a recuperare in fretta per il set successivo. Porto sempre con me le barrette Energy e Protein di Crownhealth. Sono pratiche, perfette per l’on-the-go, sane e facili da digerire. E la cosa che amo di più e’ il loro gusto delizioso e naturale!”

Puoi nutrire il tuo corpo e ogni tua avventura con gli snack naturali disponibili esclusivamente su: www.crownhealth.ch

Crownhealth e’ un marchio di nutrizione sportiva vegana parte di Naturalea, azienda attiva nello sviluppo di principiu’ attivi unici e naturali. Tutti i prodotti Crownhealth contengono un estratto botanico – Actido™ – derivato dal cetriolo; risultato di anni di ricerche scientifiche e rigorosi studi clinici. Il cetriolo e’ tradizionalmente noto per le sue proprietà anti-infiammatorie. Grazie alla sua azione lenitiva, migliora le performance, la forza fisica e rende più rapida la fase di recupero.

