AUKEY dona 100 000 maschere facciali ad alcune istituzioni italiane ed ospedali

SHENZHEN, Cina, 24 marzo 2020 /PRNewswire/ — AUKEY, brand internazionale per accessori elettronici e caricatori per dispositivi tecnologici mobili, ha appena annunciato l’invio di 100.000 maschere facciali monouso ad ospedali ed istituzioni italiane. L’Italia risulta al momento essere la nazione maggiormente colpita dal virus COVID-19. AUKEY spera che questa donazione possa aiutare ad alleviare la precaria situazione all’interno della nazione.

Le maschere facciali sono state prodotte dal gruppo AUKEY, riportando un chiaro messaggio di supporto all’Italia sulla confezione stessa. Le maschere facciali sono state inviate il 17 Marzo e sono già arrivate nella maggior parte delle destinazioni previste.

L’iniziativa di distribuire le machere facciali lungo tutto il territorio italiano e’ stata portata avanti dal co-fondatore e presidente del gruppo AUKEY, Lu Haichuan. 50.000 maschere facciali impacchettate singolarmente e raggruppate in singole spedizioni da 5.000 e 10.000 unità sono state inviate nel nord Italia, precisamente all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria nel Veneto, nella provincia di Verona. Ulteriori 25.000 sono state inviate all’ASL2 di Napoli, a Frattaminore, e altre 5.000 sono state inviate direttamente agli uffici della SAPNA, azienda provinciale che opera nel Sistema Ambiente sul territorio campano, sempre nella provincia di Napoli. Le restanti 20.000 mascherine sono state destinate alla regione Sardegna, precisamente in un paese nella provincia di Nuoro (Ogliastra).

Il Signor Lu ha tenuto a dichiarare quanto segue: >.

AUKEY ha dimostrato di avere una massiccia presenza sul territorio italiano, con un gran numero di contatti locali che hanno permesso di eseguire questa donazione nel miglior modo possibile. L’azienda spera che queste maschere possano aiutare a proteggere le persone più vulnerabili e alleggerire la pressione e il dovere del personale medico su tutto il territorio Italiano.

In aggiunta alla donazione delle 100.000 mascherine facciali inviate in Italia, AUKEY ha già inviato ulteriori unità di maschere facciali ai propri dipendenti e partner internazionali, oltre ad essere in fase di organizzazione per altre donazioni verso la Spagna, Francia e la Germania. Ognuna di queste nazioni dovrebbe ricevere approssimativamente 20.000 maschere facciali, con la speranza che possano in qualche modo alleviare la situazione delle suddette, così come per l’Italia.

Chi e’ AUKEYAUKEY® combina le più recenti tecnologie con oltre un decennio di esperienza hardware nel disegnare e costruire apparecchiature elettroniche e accessori tecnologici solidi ed affidabili. AUKEY e’ un team tecnologico con in comune la ricerca dei dettagli, volti a rendere i nostri prodotti in catalogo utili e a fornire la più efficace esperienza utente. AUKEY e’ in costante sviluppo ed espansione con il proprio portafoglio prodotti che mira ad integrare le più moderne tecnologie ed elevare ad livello superiore lo stile di vita digitale delle persone.

