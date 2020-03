Prima Linea di Hal Allergy il counseling telefonico gratuito per medici e operatori sanitari

(Milano, 23/03/2020) – Milano, 23/03/2020 – L’azienda farmaceutica Hal Allergy presenta “Prima Linea”, il nuovo servizio di counseling telefonico gratuito rivolto a medici e operatori sanitari della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte.

HAL Allergy, da sempre impegnata nella terapia per le allergie da inalanti, ha presentato il progetto in collaborazione con Avalon Counseling.

“Prima Linea” – afferma Sabrina de Federicis, country manager di HAL Allergy – nasce dalla volontà di sostenere attraverso un counseling telefonico totalmente gratuito il personale sanitario delle regioni maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus.

“Mettiamo a disposizione un team di counselor, coordinati dalla dottoressa Zuleika Fusco, fondatrice di Avalon Counseling, che da Lunedì 23 Marzo e fino al 23 Aprile, risponderanno al numero che abbiamo attivato appositamente, in una fascia oraria che andrà dalle 17 alle 20, sette giorni su sette.

Il progetto – continua la dottoressa de Federicis – vuole creare un filo diretto con i professionisti tra più esposti nel fronteggiare questo momento, e offrire loro un sostegno immediato per affrontare un isolamento che non e’ solo fisico.

Il numero per chiamare “PRIMA LINEA” e’ lo 06 – 69310443 e sarà attivo dalle 17 alle 20 da Lunedì a Domenica a partire dal 23 Marzo fino al 23 Aprile.

Per informazioni rivolgersi al numero 338 6245224 o scrivere a [email protected]

