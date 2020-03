Coronavirus gli interventi del Rotary 2080 per i presidi ospedalieri di Lazio e Sardegna

(Roma 20 marzo 2020) – Il Distretto Rotary 2080, Roma Lazio e Sardegna, ha donato un ventilatore per la terapia intensiva del nuovo ospedale Columbus Covid 2 Hospital, realizzato in tempiu’ record e operativo dal 16 marzo scorso, e sono in arrivo oltre 40 mila mascherine per i Presidi Ospedalieri di Lazio e Sardegna.

Il Distretto 2080 e’ sceso in campo, per fronteggiare l’emergenza sanitaria collegata al COVID-19. E’ stato attivato un protocollo con la Protezione Civile, intraprendendo una ricognizione delle esigenze sanitarie dei territori di riferimento, che sta portando dei buoni risultati.

Oltre agli obiettivi già raggiunti, il Rotary 2080 provvederà a:

· una fornitura di DPI, Dispositivi di Protezione Individuale per le struttre sanitarie del Lazio

· una fornitura di fibroscopio con materiale disposable e laringoscopiu’ monouso da intubazione per l’Ospedale SS Trinità di Cagliari

· una fornitura di kit per lo screening e la diagnosi del Covid-19 e fornitura di DPI per l’Ospedale SS Annunziata di Sassari.

“Stiamo fronteggiando un nemico invisibile che ha modificato e condizionato le abitudini di vita e di lavoro di ciascuno di noi”- afferma Giulio Bicciolo, Governatore Distretto Rotary 2080- “ Il nostro pensiero va prima di tutto alle tante persone maggiormente colpite che vivono momenti di grande difficoltà e di disagio, come a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri e personale tecnico e ausiliario, alle forze dell’ordine, che con grande competenza e abnegazione stanno offrendo un contributo straordinario, per lenire le sofferenze e per sconfiggere l’infezione.”

Questi importanti interventi sono stati possibili grazie ai fondi raccolti da tutti i club Rotary del Distretto. Anche il Distretto Rotaract 2080, i giovani del Rotary, ha attivato una raccolta per fornire un’apparecchiatura alla Terapia Intensiva dell’Ospedale San Giovanni di Roma.

A seguito di queste iniziative potranno seguirne altre, in base alle necessità emergenti del territorio.

Il Rotary e’ sempre pronto ad agire.

