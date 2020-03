Le attivit di viaggio di maggior successo per il 2020

(Roma, 16/03/2020) – Roma, 16/03/2020 – Grazie anche alla disponibilità di voli low cost e di siti che consentono di avere informazioni su qualsiasi genere di argomento, oggi coloro che fanno un viaggio diverso dal solito, o che si avvicinano a vacanze del tutto originali, sono sempre di più. Se un tempo era già originale chi andava a New York per visitare Times Square, o chi arrivava fino a Tokyo per fare due passi a Shibuya, oggi le cose sono assai differenti. Spesso le attività di viaggio comprendono non solo la frequentazione dei luoghi più noti dal punto di vista turistico, ma anche attività che fanno sentire il viaggiatore il sapore di una città, che gli fanno comprendere la realtà dal punto di vista di chi ci vive ogni giorno. Questo e’ vero per gli USA, ma in sostanza per qualsiasi località del mondo, anche in Italia o in Europa; ci sono poi siti come Hellotickets, il sito web italiano che permette di prenotare i biglietti di ingresso per qualsiasi tipo di evento in tutto il mondo.

In viaggio in Islanda

Negli ultimi anni l’Islanda e’ tra i Paesi europei che sta riscuotendo maggiori successi per quanto riguarda il pubblico dei vacanzieri. Ogni anno in estate l’isola ospita turisti che vogliono fare un tour, approfittando della strada che corre veloce lungo la costa di tutto l’Islanda. Ci sono però attività molto più interessanti da fare in Islanda, una tra le preferite e’ la possibilità div edere l’aurora boreale. Questo fenomeno atmosferico può capitare più o meno durante tutto l’arco dell’anno; le maggiori probabilità che avvenga si hanno però in pieno inverno. Chi desidera può oggi approfittare dei tour per visitare i ghiacciai del Golden Circle in motoslitta, o per ammirare l’aurora boreale raggiungendo località sperdute, tra ottobre e aprile.

Assistere a una partita di NBA negli Usa

Il campionato di NBA e’ tra i più appassionanti del mondo, tanto che da decenni alcuni fans lo seguono anche nel nostro Paese. Allora perché non approfittare di una serata qualsiasi, durante una vacanza negli USA, per godersi una partita da bordo campo. Per farlo e’ però quasi sempre necessario prenotare con un buon anticipo, soprattutto per quanto riguarda alcune partite, particolarmente agguerrite. Si pensi ad esempio alle gare dei Play-off o alle finals. Meglio quindi organizzare questo tipo di evento con buon anticipo, prenotando già dall’Italia, cominciando quindi il viaggio con il biglietto in mano.

Una visita alla Cappella Sistina in Vaticano

Roma e’ tra le città del mondo che ogni anno attirano più turisti. Del resto le sue bellezze raccontano millenni di storia, tanto che per il turista non e’ così semplice poter vedere tutto ciò che la città propone. Una tra le cose che molti turisti desiderano visitare, in molti casi senza riuscirci, e’ la cappella Sistina. Complici i periodici restauri, ma anche l’enorme numero di persone che ogni giorno si accodano all’ingresso. Ecco perché prenotare con anticipo e’ fondamentale, in modo da avere già la certezza di entrare, senza doversi preoccupare dell’eventuale momentaneo affollamento.

Da Londra a Stonehenge

Stonehenge e’ uno dei luoghi più magici e particolari di tutta Europa; sul terreno sono infatti ancora presenti enormi massi, disposti a cerchio, posizionati secondo precise regole. Gli archeologi sono concordi nel dichiarare che si tratta di un luogo di culto, le cui origini risalgono a oltre 3000 a. C. Forse non tutti lo sanno, ma Stonehenge si trova a breve distanza da Londra ed e’ raggiunto da alcuni viaggi organizzati, che durano una sola giornata. L’idea interessante e’ quella di arrivare qui durante il solstizio d’estate, giorno dell’anno per il quale sembra che il circolo di pietre sia stato costruito.

Degustare vini nel Chianti

I turisti che ogni anno arrivano in Toscana sono tantissimi; alcuni preferiscono le zone sulla costa, per godersi il sole e le spiagge. Altri invece arrivano qui quasi esclusivamente per visitare le principali città, con tutti i loro antichi palazzi e i negozi di artigianato tipico. Per dare un tocco originale alla vacanza in Toscana l’idea e’ quella di prenotare un tour tra le cantine del chianti, assaporando così alcuni tra i migliori vini al mondo.

