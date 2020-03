Coronavirus: Dg Oms, ‘è la crisi sanitaria che definirà il nostro tempo’

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) – “Questa è la crisi sanitaria globale che sta definendo il nostro tempo. I giorni, le settimane e i mesi a venire saranno una prova della nostra determinazione, una prova della nostra fiducia nella scienza e una prova di solidarietà. Crisi come quella di Covid-19 tendono a far emergere il meglio e il peggio dell’umanità”. Lo ha detto in conferenza stampa a Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

