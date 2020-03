Acqua alta: oltre 2,5 milioni di euro per Venezia

In molti hanno risposto alla chiamata. Il Fondo ha raccolto 2 milioni e 465 mila euro .

La Fondazione di Venezia si è subito mobilitata attivando un Fondo aperto ai contributi di ACRI (Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio), delle Fondazioni di origine bancaria, di enti e organi istituzionali per salvare il prezioso patrimonio artistico e culturale della città .

Al Fondo si sono unite anche la Fondazione Carivit, la Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

La risposta è stata tempestiva dimostrando una profonda solidarietà e un’attenzione particolare alla bellezza di Venezia e ai luoghi in cui è custodita, che per la loro fragilità sono stati colpiti più duramente.

Davanti alla calamità che in novembre ha minacciato il nostro patrimonio artistico comune non abbiamo voltato la testa, consapevoli di dover agire. Non si poteva permettere che il mondo fosse privato delle bellezze di Venezia.