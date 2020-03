Coronavirus – Personale in smart working

Aggiornamento del 12 marzo 2020

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11/3/2020 da oggi il personale della Facoltà opera in smart working con gli orari di sempre.

In particolare le segreterie di ciclo e la segreteria di presidenza, ma anche l’amministrazione e l’ufficio stampa, potranno rispondere via email alle richieste degli studenti o dei docenti e, se lo riterranno opportuno, chiameranno telefonicamente l’interessato.

I servizi della biblioteca in presenza o da remoto sono temporaneamente sospesi.

Continuano regolarmente secondo quanto previsto dall’orario settimanale le lezioni a distanza.

Per contattare la Facoltà:

Aggiornamento del 9 marzo 2020

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8/3/2020, vengono prorogate fino al 3 aprile prossimo le disposizioni precauzionali del Preside del 22 febbraio scorso:

«siano sospese tutte le lezioni e i corsi accademici, eventuali esami e sessioni di laurea e tutte le altre attività di formazione previste dal calendario della Facoltà. Negli stessi giorni resteranno chiuse al pubblico anche la biblioteca e gli uffici di segreteria.

Date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza.

La Facoltà provvederà ad aggiornare queste misure sulla base dell’evoluzione del contagio e delle indicazioni delle autorità».

Le lezioni si svolgono a distanza, secondo l’orario previsto dal calendario di ciascun corso e in base alle indicazioni fornite direttamente a docenti e studenti dai rispettivi cicli accademici.

La biblioteca di Facoltà e le sale di studio resteranno chiuse, ma vengono garantiti i servizi bibliografici da remoto, specialmente la riproduzione in document delivery ([email protected]).

La segreteria, chiusa al pubblico, funziona per servizi da remoto previo contatto telefonico (049-664116) o via mail ([email protected]).

Aggiornamento del 6 marzo 2020, ore 10

Cari docenti, cari studentesse e studenti,

come avete certamente visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4/3/2020 marzo prolunga la chiusura delle istituzioni universitarie almeno fino al 15 marzo. Di fronte a questa evoluzione della situazione e all’imprevedibilità dei suoi possibili sviluppi – che invita tutti noi a porci in modo concorde e con grande senso di responsabilità e disponibilità – la Facoltà teologica del Triveneto per cause di forza maggiore e a partire da quanto indicato nel decreto di cui sopra, dalla prossima settimana attiverà lezioni a distanza.

Ciascun docente e studente è inviato ad avvalersi di questa possibilità secondo le indicazioni che riceverà dalla direzione del suo ciclo di studi nelle prossime ore.

Nella speranza che l’emergenza che attraversa il nostro Paese e gran parte del mondo possa essere presto superata e confidando nella collaborazione di voi tutti per la buona riuscita di questa nostra nuova intrapresa, porgo il mio più cordiale saluto.

prof. Roberto Tommasi

preside

Aggiornamento del 5 marzo 2020, ore 8.30

La biblioteca di Facoltà e le sale di studio resteranno chiuse, ma vengono garantiti i servizi bibliografici da remoto, specialmente la riproduzione in document delivery ([email protected]).

La segreteria, chiusa al pubblico, funziona per servizi da remoto previo contatto telefonico (049-664116) o via mail ([email protected]).

Aggiornamento del 1 marzo 2020, ore 20.30

Nella giornata di domani, lunedì 2 marzo, il Preside della Facoltà incontrerà il Segretario generale e i Direttori del ciclo istituzionale e del biennio di specializzazione allo scopo di individuare alcune misure e iniziative volte a rendere meno onerosa per gli studenti questa necessaria sospensione precauzionale delle attività didattiche in presenza. Eventuali comunicazioni in merito verranno date direttamente dalla segreteria della Facoltà a ciascuno studente tramite la sua pagina personale.

Aggiornamento del 1 marzo 2020, ore 14

In attesa di pronunciamenti ufficiali da parte delle autorità competenti, e salvo indicazioni contrarie, si informa che le attività accademiche in presenza della Facoltà teologica del Triveneto resteranno sospese dal 2 al 7 marzo.

22 febbraio 2020 Comunicazione del Preside

Egregi docenti,

gentili colleghi del personale tecnico-ammnistrativo,

cari studenti e studentesse,

abbiamo avuto tra venerdì scorso e oggi la notizia di diversi casi di infezione da Coronavirus 19nCoV in Veneto. Si tratta di una situazione che richiede a noi tutti grande attenzione e misure appropriate.

Pertanto, seguendo le indicazioni dell’unità di crisi diramate oggi dalla Regione Veneto e in analogia ai provvedimenti adottati in alcune Università della regione,

dispongo che nella settimana dal 24 al 29 febbraio siano sospese tutte le lezioni e i corsi accademici, eventuali esami e sessioni di laurea e tutte le altre attività di formazione previste dal calendario della Facoltà.

Negli stessi giorni resteranno chiuse al pubblico anche la biblioteca e gli uffici di segreteria.

Date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza.

La Facoltà provvederà ad aggiornare queste misure sulla base dell’evoluzione del contagio e delle indicazioni delle autorità.

Prof. Roberto Tommasi

Preside

Padova 22 febbraio 2020

