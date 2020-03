Ditta padovana sviluppa kit diagnostico Covid 2019

In questo particolare momento di emergenza per l’infezione da Coronavirus che ha colpito trasversalmente tutto il nostro Paese ed in particolare il Veneto, la società patavina AB ANALITICA Srl è stata fra le primissime aziende italiane a sviluppare e produrre in tempi record all’interno dei propri laboratori un test molecolare per l’identificazione del virus SARS-CoV-2.

Il kit diagnostico RQ- 2019-nCoV, interamente progettato e prodotto all’interno di AB ANALITICA, è già disponibile sul mercato, e in linea con la mission aziendale, è pronto per essere immediatamente fornito ai laboratori, del territorio, ufficialmente deputati ad effettuare i test diagnostici e di screening, gratuitamente su richiesta.

Lo sviluppo del kit segue perfettamente quanto dettato dalle linee guida del WHO, in particolare l’International reference Berlin protocol” (versione 2), prevedendo l’identificazione di SARS-CoV-2 sulle due regioni specifiche dei geni RdRP ed E, mediante one-step RT-PCR Real time a partire da RNA estratto da campioni clinici umani (tampone naso-faringeo).

AB ANALITICA costituita a Padova nel 1990 è una realtà aziendale consolidata che unisce le esperienza con l’energia e il dinamismo di giovani dottori di ricerca, laureati e con dottorato di ricerca all’Università di Padova, che ha offerto durante 30 anni la possibilità di lavoro in un settore avanzato.

Specializzata nello sviluppo e vendita di sistemi diagnostici per uso professionale nell’ambito della virologia, dell’oncologia e della genetica, forte di un dipartimento di Ricerca e Sviluppo interno e una produzione 100% “Made in Italy”.

AB ANALITICA è presente su tutto il territorio italiano ed esporta in oltre 40 Paesi nel mondo.

In costante collaborazione con istituti di ricerca, università e ospedali, AB ANALITICA ha acquisito esperienza e conoscenze tali da consentire lo sviluppo e la produzione di sistemi diagnostici sicuri, innovativi e di alta qualità perfettamente in linea con le direttive medico-sanitarie internazionali. Insomma, il Veneto non è solo Prosecco…