Coronavirus, primo morto in Valle d’Aosta

Torino, 11 mar. – Continua l’emergenza e c’è un primo decesso in Valle D’Aosta. Si tratta di un signore positivo al tampone che era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale ad Aosta. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Regione, Renzo Testolin.

La persona deceduta è un signore di 75 anni valdostano con molte patologie pregresse e sottoposto a cure palliative che era risultato positivo il 5 marzo scorso e l’8 ricoverato in ospedale. Tutte le persone che sono state in contatto con lui, familiari e personale sanitario, sono state poste in isolamento.

Al momento i soggetti positivi in Valle D’Aosta sono 19 di cui uno deceduto, sono stati eseguiti 99 tamponi di cui 33 sono risultati negativi mentre 47 sono ancora in attesa di esito. Sono 213 le persone in isolamento.

