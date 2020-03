Coronavirus, positivo bimbo di 11 mesi: ricoverato a Firenze

E’ il secondo caso al Meyer dopo la bimba di un mese e mezzo arrivata nei giorni scorsi dall’ospedale di Massa

Firenze, 11 mar. – Un bambino di 11 mesi, di una famiglia residente nel nord della Toscana, è stato ricoverato oggi all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze perché risultato positivo al . E’ il secondo caso di bambino ricoverato al Meyer per positività al Covid-19: nei giorni scorsi era arrivata dall’ospedale di Massa (Massa Carrara) una bimba di un mese e mezzo che è in condizioni giudicate stabili e non gravi.

