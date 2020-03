ANNULLATO – PROGRAMMA SCUOLA TAVAZZA 2020 – Area Motivazionale

Sto caricando la mappa …. sede CSV Padova

via G. Gradenigo 10 – PADOVA

Data – 11/03/2020

Inizio: 18:00 – Fine: 20:00

sede CSV Padova

Nome dell’Associazione: CSV Padova

Recapito telefonico per l’evento: 0498686849

Email: [email protected]

Sito web: www.csvpadova.org

Area Motivazionale

Le associazioni, in quanto organizzazioni di persone e di risorse in vista di un obiettivo comune, si affidano prevalentemente all’attività di volontari. Questa particolarità rende l’esperienza associativa particolarmente complessa in quanto, accanto alle problematiche tecnico-organizzative di funzionamento tipiche di ogni organizzazione collettiva, ogni associazione deve continuamente confrontarsi con un insieme di vissuti complessi la cui gestione e composizione è spesso piuttosto delicata in una ricerca continua di coerenza tra i valori che lo animano, le mete che si prefigge di raggiungere e i processi organizzativi e

operativi destinati a realizzarle. Il bisogno di relazione è tra le principali leve che muovono chi accede al mondo del volontariato ed il contatto che ne ottiene è il mezzo attraverso il quale tale bisogno viene soddisfatto. L’atmosfera del gruppo e delle relazioni interpersonali che si possono sperimentare sono perciò fondamentali per la vita e lo sviluppo di ogni esperienza associativa che, a sua volta è il risultato di scambi relazionali tra i membri che concorrono a strutturare un’identità nella quale i singoli membri si riconoscono.

dal 15/01 al 14/03 mercoledì ore 18, sabato ore 9:30 – 12:30 presso la sede del CSV di Padova

15 gennaio – Promuovere l’inclusione e l’integrazione in associazione

29 gennaio – Prendere decisioni condivise

12 febbraio – Facilitare rapporti cooperativi tra i volontari

26 febbraio – Comunicazione e partecipazione attiva

11 marzo – Come affrontare le conflittualità tra i volontari

14 marzo – laboratorio pratico

Docente : Cirillo Stocco

Cirillo Stocco, laureato in Scienze Politiche, è Counsellor Professionista Avanzato Sistemico-Relazionale

nonché membro dell’Equipe del Centro Padovano di Terapia per la Famiglia, Tutor dell’Apprendimento

presso la Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova. Svolge attività di Counselling Familiare,

Scolastico, Individuale, Aziendale e delle Organizzazioni e di Tutoring Scolastico. È membro del Comitato

Regionale Veneto-Friuli Venezia Giulia del CNCP (Coordiamento Nazionale Counsellors professionisti).

Opera come counsellor volontario presso il Centro Antonianum e il Consultorio UCIPEM.

(CSV di Padova)