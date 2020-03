Cerchiamo 10 professionisti dell’inclusione lavorativa e sociale

La nostra Fondazione sta sviluppando un progetto per stimolare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate. Per questo abbiamo incaricato Irecoop Veneto di selezionare 10 collaboratori: 9 per il ruolo di Facilitatori di rete e 1 per il ruolo di Coordinatore dei servizi alla persona. Uno dei dieci potresti essere tu.

All’inizio del 2018 abbiamo iniziato a mettere insieme un nuovo progetto per agevolare l’accesso al lavoro di persone svantaggiate. La sfida è passare dal mero assistenzialismo a pratiche capaci di aiutare chi ne ha più bisogno a sviluppare una maggiore autonomia, attraverso le costruzione di reti che sostengano questa crescita.

Per affrontare questa sfida, in collaborazione con Irecoop Veneto, cerchiamo 10 collaboratori: 1 per il ruolo di Coordinatore dei servizi alla persona e 9 per il ruolo di Facilitatori di rete nelle province di Padova e Rovigo.

9 facilitatori di rete

I Facilitatori di rete, collaborando con la rete dei servizi sociali e lavorativi, avranno il compito di prendere in carico soggetti disoccupati da almeno 12 mesi in situazione di svantaggio economico e in cerca di occupazione, studiando un percorso per incentivare e rendere più efficace la fruizione dei servizi sociali del territorio.

L’obiettivo? Aprire le porte del mercato del lavoro a chi è rimasto fuori.

Per riuscirci i Facilitatori dovranno lavorare a stretto contatto con gli operatori della rete dei servizi, contattando le aziende e individuando opportunità lavorative. Attraverso una mirata riconversione professionale, costantemente monitorata.

Diventa Facilitatore

1 coordinatore

I 9 facilitatori saranno guidati da un Coordinatore, a cui sarà richiesto di supervisionare l’operato dei 9 facilitatori. Sarà il punto di riferimento per la risoluzione di questioni complesse con i beneficiari del progetto e avrà il compito fondamentale di raccordo, formazione ed informazione dei Facilitatori su:

attivazione e fruizione della rete dei servizi sociali;

opportunità di politica attiva del territorio;

coordinamento, confronto e monitoraggio sui casi e identificazione di buone prassi, delle linee guida per il lavoro e dei correttivi che si renderanno necessari in itinere.

Il profilo ricercato è quello di una persona con almeno 5 anni di esperienza nel coordinamento di progetti di rete, con una profonda conoscenza della rete dei servizi del territorio e della presa in carico di soggetti svantaggiati.

Diventa Coordinatore

Come e quando candidarsi

I candidati dovranno inviare via mail una lettera motivazionale e il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, entro il 31 marzo 2020 all’indirizzo [email protected]

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande è possibile scrivere a [email protected] , o contattare il numero 049 8076143 – interno 2 (rif. Rossella Leo).

Il rapporto contrattuale verrà stipulato con Irecoop, mentre la selezione sarà affidata a un ente terzo e indipendente, l’IRS – Istituto per la Ricerca Sociale di Milano.

(Fondazione Cariparo)