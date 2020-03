ANNULLATO – Donne per le donne. Ricette contro la violenza

Sto caricando la mappa …. Caffè Pedrocchi

via VIII febbraio 15 – Padova

via VIII febbraio 15 – Padova

Giorno e Orario

Data – 06/03/2020

Inizio: 20:00 – Fine: 23:00

Luogo

Caffè Pedrocchi

Nome dell’Associazione: Centro Veneto Progetti Donna

Recapito telefonico per l’evento: 338 419 8738

Email: [email protected]

Sito web: https://www.naturhabilis.it/cena-di-beneficenza-contro-la-violenza-sulle-donne_marzo-2020/

Tipologia:

Cena di solidarietà

I dati del femminicidio in Italia contano 3.230 donne uccise dal 2000 di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del coniuge/partner o ex partner per i quali ‘gelosia e possesso’ sono il movente.

Solo nel 4,7% dei casi le donne si sono rivolte ai centri anti violenza o agli sportelli di aiuto contro la violenza, mentre il 13,2% dichiara di non sapere della loro esistenza.

A fronte di questa tragica statistica, sono tante le donne quotidianamente impegnate affinché la violenza non continui ad essere considerata “un fatto normale”. Sono loro le protagoniste della serata organizzata dal Circolo Naturhabilis in collaborazione con Centro Veneto progetti Donna – Auser e la Commissione pari Opportunità del Comune di Padova. A queste donne chiederemo una ricetta per combattere la violenza nell’ambito della loro esperienza personale e professionale e una ricetta “gastronomica” del cuore. Quest’ultima, oltre ad essere presente nel menù preparato dagli chef del Caffè Pedrocchi (partner della serata), sarà raccontata e realizzata durante uno show cooking a cura di Naturhabilis. Tutte le ricette, gastronomiche e non, saranno contenute in una pubblicazione a disposizione di tutti gli invitati.

La serata sarà condotta da Francesca Visentin, giornalista professionista in prima linea sui temi di diritti, parità e gender equality.

L’intero incasso sarà devoluto al Centro Veneto Progetti Donna, sostenendo il progetto “Accoglienza in emergenza” rivolto alle donne con eventuali figli/e minori, ad alto rischio di maltrattamenti e violenze che necessitano di immediata accoglienza a causa della pericolosità del rientro nella propria abitazione. L’accoglienza viene effettuata in una delle strutture che il Centro gestisce per questo tipo di servizio, nonché in strutture alberghiere del territorio con cui il Centro antiviolenza ha rapporti di fiducia maturati negli anni di attività.

Programma della serata

20.00 letture contro la violenza

20.30 cena e show cooking

22.30 lotteria a premi

23.00 saluti e ringraziamenti

Il contributo minimo richiesto è di 60 euro

Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o contattare il numero 338 419 8738

(CSV di Padova)