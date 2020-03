Coronavirus: confartveneto, 24,2% imprese denuncia la cancellazione degli ordinativi

Venezia, 2 mar. (Adnkronos) – Caduta delle vendite e degli ordinativi, blocco delle attività di business, problemi di logistica, di approvvigionamento e di mancanza di personale. Le imprese artigiane e le MPI sono fortemente preoccupate per le conseguenze del Coronavirus sull’economia. Questo in estrema sintesi quanto evidenziato dal Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Agostino Bonomo, al Tavolo Regionale di Crisi convocato dall’Assessore alle Attività Produttive Marcato che, a supporto delle richieste, ha portato i risultati di un sondaggio on line a cui, grazie alla collaborazione di tutte le associazioni provinciali, hanno risposto in soli due giorni (26 e 27 febbraio) 2.454 imprese operanti su tutti i settori artigiani, per quantificare i fattori che stanno frenando l’economia regionale.

“Nove le criticità emerse dell’impatto negativo dell’emergenza Coronavirus sulle imprese artigiane del Veneto che devono essere considerate per la costruzione di un piano di azione. Risulta evidente il freno dell’attività. In particolare, il calo delle vendite ha inciso sul 34,6% delle imprese, mentre il 24,2% denuncia la cancellazione degli ordinativi. Stimiamo che oltre 35.000 imprese artigiane abbiano dichiarato un calo delle vendite. La cancellazione degli incontri di business interessa il 26,2% delle imprese, percentuale analoga di quante sono penalizzate dalla cancellazione o dal rinvio di fiere, eventi e altre iniziative d’affari (26%)”, sottolinea.

“Una conferma di criticità arriva dalla logistica e dal trasporto delle merci: il 13% delle imprese di tutti i settori lamenta la mancata consegna di merce ai clienti, e l’11,7% segnala la mancata fornitura di materie prime, che compromette in maniera significativa l’attività produttiva. Dai dati ricavati dall’Associazione il 13% delle imprese ha riportato un incremento dei costi di gestione conseguenti all’emergenza per l’implementazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per finire, ma non meno importante, il tema del personale delle imprese e dei costi legati alla sua organizzazione: in particolare sono state rese note le difficoltà di gestione delle trasferte del personale (14,5%), a cui si aggiungono le assenze dei dipendenti (6,3%)”, spiega.

(Adnkronos)