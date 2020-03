In quale Dio credi? Parte da questa domanda la proposta per il tempo di quaresima che il ciclo istituzionale della Facoltà teologica del Triveneto e l’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova riservano ai propri studenti e studentesse e ai docenti. L’esperienza, guidata da p. Alessandro Zottarel, consiste in un tempo di spiritualità per rileggere il volto di Dio nella propria storia personale, nella vita e per il domani.

L’appuntamento è in programma sabato 14 marzo 2020 presso la “Fraternità Jesus Caritas”, in via Poisolo, 34/B a Castelfranco Veneto (Treviso). Il programma prevede l’arrivo alle ore 9; l’attività inizierà alle 9.30; alle 12 la celebrazione della messa; dopo il pranzo riprenderanno le attività, che si concluderanno alle 17 con i vespri.

Per il pranzo e l’ospitalità è previsto un contributo di 12 euro.

Le iscrizioni si raccolgono entro il 10 marzo (caparra di 5 euro).

Per informazioni: Anna Gazzillo (Fttr) [email protected]

Francesca Pegoraro (Issr) [email protected]

Scarica la locandina