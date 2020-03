Coronavirus: Zaia, ‘misure a tutela delle persone più deboli’

Venezia, 2 mar. (Adnkronos) – “Non dobbiamo creare allarmismo, e ricordare che è un virus a bassa letalità, però interessa categorie sociali che dobbiamo tutelare, ed è per questo che chiediamo l’aiuto di tutti”. A sottolinearlo il presidente del Veneto Luca Zaia, e cioè: “Seguire le cautele igieniche, il che significa anche un atto di rispetto e di solidarietà nei confronti di quelle persone che se si prendessero il virus inevitabilmente andrebbero almeno in terapia intensiva”. E Zaia ha sottolineato che, in ogni caso “siamo pronti con le strutture di terapia intensiva, che non vuole essere una notizia tragica, ma pronti, e guardare alla situazione con obiettività, dato che tutto il mondo ci guarda”.

(Adnkronos)