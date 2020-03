Coronavirus: assessore veneto, ‘pronte nuove assunzioni nella sanità’ (2)

(Adnkronos) – Dal punto di vista organizzativo, l’Assessore ha informato i sindacati che “si sta anche lavorando con i direttori sanitari a un piano specifico in previsione del fatto che il numero di casi possa aumentare notevolmente, basato sull’attivazione di moduli composti nei singoli ospedali”.

Disponibilità, da parte dell’Assessore, anche rispetto alla possibilità di un riconoscimento economico per coloro che, in questi giorni, stanno facendo grandi sacrifici: “stiamo monitorando la questione a livello nazionale – ha detto – a cominciare dall’inserimento nel primo provvedimento utile della riserva del 2% del Fondo Sanitario Nazionale per finalità premiali della professionalità”. “La Regione – ha anche informato l’Assessore – sta ponendo con forza al coordinamento nazionale anche la necessità che si determini una definizione di contatto stretto specifica per gli operatori sanitari”.

(Adnkronos)