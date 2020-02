Coronavirus: sindaco Asolo, ‘uscite di casa e venite a visitarci, vi aspettiamo’

Treviso, 28 feb. (Adnkronos) – No alla psicosi da Coronavirus: “Sì all’attenzione, no al panico.” Il Sindaco di Asolo (Tv), Mauro Migliorini lancia un appello per un ritorno alla normalità in questi giorni di psicosi da Coronavirus e un invito a visitare Asolo approfittando del prossimo fine settimana. Sulla pagina Facebook del Comune sta spopolando un post del primo cittadino contraddistinto dall’hashtag #AsoloNonSiFerma.

Scrive il post: “Weekend in arrivo, esci, ascolta un buon consiglio! La Città di Asolo e il suo centro storico Vi aspettano”. Seguono l’elenco delle principali cose da vedere nella Città dai cento orizzonti, il consiglio a fermarsi nei “locali e negozi aperti” e anche le indicazioni sul mercato settimanale del sabato mattina in Viale Tiziano e sul mercato agricolo del lunedì pomeriggio a Ca’ Vescovo.

Salutato da numerosi “like” e condivisioni, il post vuole diffondere un messaggio positivo in occasione dell’ultimo weekend del periodo delle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019” imposto dall’ordinanza dello scorso 23 febbraio del Ministero della Salute in accordo con la presidenza della Regione Veneto. “Le attività non solo turistiche e ricettive, ma anche culturali, artigianali e industriali del nostro territorio stanno già pagando per questa situazione – afferma Migliorini -. Il nostro appello è quello di far capire a tutti che la nostra città è aperta e che le nostre attività lavorano. Chi di competenza a livello non solo regionale, ma anche nazionale ed europeo, dovrà attivarsi per salvaguardare il nostro patrimonio.”.

(Adnkronos)