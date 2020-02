Coronavirus: cgil veneto, stop a restrizioni, molta attenzione

Venezia, 28 feb. (Adnkronos) – In relazione alla richiesta del presidente Zaia di cancellare tutte le restrizioni per contenere il contagio da coronavirus, la Cgil chiede molta attenzione: “Bene guardare al ritorno alla normalità, dice, ma ciò deve avvenire nel rispetto delle regole di prevenzione e di cautela. Particolare prudenza è necessaria nel riavvio delle scuole”, chiede il segretario generale della Cgil veneta, Christian Ferrari.

“Nei pochi giorni trascorsi dal primo caso di Coronavirus registrato in Veneto, siamo passati dal paventare rischi terribili per la salute pubblica e di ciascuno di noi alla svolta repentina delle ultime ore, con la richiesta avanzata dal Presidente della Regione al Ministero della Salute di cancellare tutte le restrizioni. La ragione di questo brusco cambio di registro è legata alle preoccupazioni per le conseguenze economiche che potrebbero ricadere sul tessuto produttivo regionale. Preoccupazioni non solo legittime, ma da tenere in massima considerazione, assumendo tutte le scelte in grado di evitare ulteriori difficoltà per lavoratori e imprese, garantendo la piena ripresa e continuità delle attività produttive in una logica di graduale ritorno alla normalità. Ciò però deve avvenire nel totale rispetto delle regole di prevenzione e cautela che in casi come questo sono decisive per evitare problemi seri per i cittadini”, avverte.

