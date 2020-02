Europa League, i sorteggi per gli ottavi

Calcio

L’Inter pesca il Getafe, la Roma il Siviglia

Nyon, 28 feb. Sono gli spagnoli del Getafe gli avversari dell’Inter negli ottavi di finale di Europa League, è quanto ha deciso il sorteggio di Nyon. La gara di andata si giocherà a Milano il 12 marzo, il ritorno il 19 marzo. La finale si disputerà il 27 maggio allo Gdansk Stadium di Danzica in Polonia.

Sono gli spagnoli del Siviglia invece gli avversari della Roma. La gara di andata si giocherà in Spagna il 12 marzo, il ritorno il 19 marzo.

Gli altri accoppiamenti sono: Basaksehir-Copenhagen; Olympiacos-Wolverhampton; Rangers-Bayer Leverkusen; Wolfsburg-Shakhtar Donetsk; Inter-Getafe; Siviglia-Roma; Basilea contro la vincente di Eintracht Francoforte-Salisburgo; Lask-Manchester United.

Per tutti la gara di andata si disputerà il 12 marzo, il ritorno il 19.

